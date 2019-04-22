НДФЛ при невыплате зарплаты, супружеский УСН, взносы при релокации мигрантов в обзоре Минфина

Вычет на ребенка при лишении родительских прав

Минфин России вновь повторил позицию, что лишение родительских прав не препятствует применять вычет по НДФЛ на ребенка, если лицо не уклоняется от обязанности содержать ребенка (Письмо от 6 ноября 2024 г. № 03-04-05/109353).

Блокировка личных счетов предпринимателей

Минфин России считает, что отсутствуют препятствия для блокировки счетов предпринимателей, даже если эти счета на связаны с ведением предпринимательской деятельности (Письмо от 6 ноября 2024 г. № 03-02-08/109096). Следует заметить, что такой подход противоречит позиции Верховного Суда, который указывал, что нельзя ограничивать операции по счету, который используется для удовлетворения личных потребностей предпринимателя (Определение от 23.08.2021 № 307-ЭС21-6593).

НДФЛ при разделе унаследованной квартиры

Минфин России отмечает, что если после получения в наследство жилья налогоплательщик разделил его, а затем продал отдельные части, то для освобождения доходов от НДФЛ сокращенный срок владения (в 3 года), который установлен для унаследованной недвижимости, не применяется. Соответственно, следует руководствоваться общим сроком – 5 лет. Логика Минфина заключается в том, что после раздела жилья продается не унаследованное жилое помещение, а новые объекты недвижимости (Письмо от 1 ноября 2024 г. № 03-04-05/107619).

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Обложение углеводородных единиц

Минфин России затронул вопросы обложения углеродных единиц (углеродная единица – это объем сокращения выбросов углекислого газа, которая может быть продана тем, кто не может сократить выбросы, 1 единица=1 тонне углекислого газа, ). Так, отмечается, что при выпуске (регистрации) углеродных единиц обязанностей по НДС не возникает, а вот при их реализации, напротив, налог уплатить придется (Письмо от 3 сентября 2024 г. № 07-01-09/83500). Аналогичным образом по налогу на прибыль выпуск единиц не создает налоговых последствий, а вот их реализация требует учитывать доход в налоговой базе (Письмо от 3 сентября 2024 г. № 07-01-09/83500).

НДФЛ при объединении подаренной недвижимости

Минфин России отмечает, что в ситуации объединения подаренной близкими родственниками недвижимости нельзя применять сокращенный срок владения (3 года), который позволяет не облагать доходы от продажи объединенной недвижимости НДФЛ (Письмо от 8 ноября 2024 г. № 03-04-05/110171). Следует заметить, что схожий подход был выражен Минфином при разделе унаследованной недвижимости (Письмо от 1 ноября 2024 г. № 03-04-05/107619).

НДФЛ по спорной наследственной массе

Минфин указывает, что включение имущества в наследственную массу по решению суда не изменяет срок владения таким имуществом. Он, в целях НДФЛ, начинает течь с момента открытия наследства (Письмо от 25 марта 2024 г. № 03-04-05/26745).

НДФЛ по предпринимательской недвижимости

Минфин России обращает внимание, что использование недвижимости в предпринимательских целях исключает освобождение от обложения НДФЛ дохода, полученного при ее продаже, даже налогоплательщик владеет им минимальный срок. Это правило актуально и в ситуации, когда недвижимость использовалась для бизнеса не самим налогоплательщиком, а третьими лицами (Письмо от 7 ноября 2024 г. № 03-04-05/109805).

Взносы по питанию работников подрядчика

Минфин России разъясняет, что если организация обеспечивает питанием рабочих подрядчика, с которыми эта организация какие-либо договоры не заключала (трудовые, ГПД), то обязанностей по страховым взносам в описанной ситуации не возникает (Письмо от 30 октября 2024 г. № 03-04-05/105916).

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Последствия лишения аккредитации IT-компании

Минфин России отмечает, что лишение аккредитации IT-компании в середине года лишает права на пониженные тарифы по взносам, что повлечет обязанность пересчета страховых взносов с начала года. Вместе с тем, если организация вновь получила аккредитацию в середине года, то она сможет применять льготный тариф, но уже с месяца, в котором получила аккредитацию (Письмо от 19 августа 2024 г. № 03-15-05/77734).

УСН между супругами

Минфин России разъяснил, что переоформление совместного имущества по договору между супругами-предпринимателями в единоличную собственность кого-либо из них не влечет образования дохода по УСН. При этом это имущество (помещение) принимается по остаточной стоимости на дату передачи в единоличное владение (Письмо от 22 августа 2024 г. № 03-04-05/79462).

Стандартный вычет при невыплате зарплаты

Минфин России отмечает, что отсутствие зарплаты в отдельные месяцы года не препятствует предоставлению стандартного налогового вычета по НДФЛ. Иначе говоря, вычет должен предоставляться и за те месяцы, в которых отсутствовала выплата зарплаты (Письмо от 11 ноября 2024 г. № 03-04-05/111048).

Расходы у самозанятых таксистов

Минфин России вновь обращает внимание, что самозанятые таксисты не могут учитывать расходы на обслуживание автомобиля (ремонт, мойка, ГСМ), а также на выплату сервису заказа такси. Минфин объясняет, что самозанятые и так платят налог по ставке вдвое меньше, чем НДФЛ, имеют вычет 10 тыс. рублей. Так что учет расходов по налогу на самозанятых – это уже перебор. А если что-то не нравится, могут просто сменить налоговый режим (Письмо от 21 ноября 2024 г. № 03-11-11/116024).

Взносы на релокацию мигрантов

Минфин, отвечая на вопрос о последствиях по взносам при релокации мигрантов, указывает, в случае отсутствия с такими лицами трудовых отношений, расходы на их перемещение не облагаются страховыми взносами (Письмо от 19 ноября 2024 г. № 03-03-06/1/114729).

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