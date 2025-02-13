Юзвак Максим
Медицина

Минздрав отменил виагру. Как поднимать страну?

Об исчезновении известного препарата с российского рынка.

Виагра отменена

Как гром среди ясного неба, было опубликовано решения Минздрава об отмене регистрации Виагры.

Ну как так можно, спросите Вы? На носу 14 и 23 февраля, 8 марта. Как радовать своих любимок?

Давайте разбираться

Мы не виноваты

Если вчитаться в документ, то можно увидеть, что отзыв произошел по инициативе самого производителя (или правообладателя, не суть) - некой американской компании.

Поэтому Минздрав не при делах, они сами так захотели.

Более того, запрет (в качестве западных санкций) на ввоз Виагры в Россию был введен еще в 2022.

Соответственно, Виагра должна была давно исчезнуть из аптек.

Что делать?

Ну и возникает извечный русский вопрос, что делать? Спойлер: Радоваться жизни.

А еще смотреть на состав других лекарств. Дело в том, что действующее вещество Виагры содержится в составе других препаратов и, говорят, даже БАДов (надо проверить).

Так что в России — секса нет, а любовь остается.

С наступающими праздниками.

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Комментарии

6
  • fkmrf123

    Если "Виагра" и как написано имела регистрацию как мед. средство, то и ее поставки могли осуществлять посредством госзакупок, где продавец обычно один, т.к. сам продукт весьма специализированный.

    Ну и как следствие, то и цену на подобных торгах могли "заламывать" практически любую, да и еще с оплатой из бюджета.

    P.S. Ну чЁ сказать, весело живем, очень весело.😂

  • Старый ворчун

    что отзыв произошел по инициативе самого производителя (или правообладателя, не суть) - некой американской компании.

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