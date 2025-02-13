Минздрав отменил виагру. Как поднимать страну?

Ну как так можно, спросите Вы? На носу 14 и 23 февраля, 8 марта. Как радовать своих любимок?

Как гром среди ясного неба, было опубликовано решения Минздрава об отмене регистрации Виагры.

Если вчитаться в документ, то можно увидеть, что отзыв произошел по инициативе самого производителя (или правообладателя, не суть) - некой американской компании.

Поэтому Минздрав не при делах, они сами так захотели.

Более того, запрет (в качестве западных санкций) на ввоз Виагры в Россию был введен еще в 2022.

Соответственно, Виагра должна была давно исчезнуть из аптек.