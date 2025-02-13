Минздрав отменил виагру. Как поднимать страну?

Виагра отменена
Как гром среди ясного неба, было опубликовано решения Минздрава об отмене регистрации Виагры.
Ну как так можно, спросите Вы? На носу 14 и 23 февраля, 8 марта. Как радовать своих любимок?
Давайте разбираться
Мы не виноваты
Если вчитаться в документ, то можно увидеть, что отзыв произошел по инициативе самого производителя (или правообладателя, не суть) - некой американской компании.
Поэтому Минздрав не при делах, они сами так захотели.
Более того, запрет (в качестве западных санкций) на ввоз Виагры в Россию был введен еще в 2022.
Соответственно, Виагра должна была давно исчезнуть из аптек.
Что делать?
Ну и возникает извечный русский вопрос, что делать? Спойлер: Радоваться жизни.
А еще смотреть на состав других лекарств. Дело в том, что действующее вещество Виагры содержится в составе других препаратов и, говорят, даже БАДов (надо проверить).
Так что в России — секса нет, а любовь остается.
С наступающими праздниками.
Другие медицинские и не только истории см. в Телеграм: https://t.me/Taxruss
Комментарии6
Максим, вы бросили налоги и перешли в медицину?
налоги - это святое. Но сегодня день медицины
Принято!💉🩸🩺
налоги и в медицине есть!
Если "Виагра" и как написано имела регистрацию как мед. средство, то и ее поставки могли осуществлять посредством госзакупок, где продавец обычно один, т.к. сам продукт весьма специализированный.
Ну и как следствие, то и цену на подобных торгах могли "заламывать" практически любую, да и еще с оплатой из бюджета.
P.S. Ну чЁ сказать, весело живем, очень весело.😂
.