Последствия цифровых денег, УСН на маркетплейсе, перспективы отмены транспортного налога в обзоре Минфина

Обзор позиций Минфина России по налогам за январь 2025

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Налоги при оформлении иностранной банковской карты

Минфин России рассмотрел последствия возмещения работнику затрат на оформление банковской карточки в иностранном банке. Отмечается, что такие затраты не относятся к командировочным, а значит, их компенсация подлежит обложению НДФЛ. Кроме того, работодатель не сможет учесть возмещение в качестве расходов по налогу на прибыль (Письмо от 11 октября 2024 г. № 03-03-06/1/98909).

Статистические обязанности самозанятых

Минфин России прокомментировал отнесение самозанятых к числу лиц, обязанных подавать статистические данные. Отмечается, что какие-либо действие по сдаче отчетности в Росстат самозанятые осуществлять не будут, поскольку такие данные будут браться у ФНС России. Проще говоря, всю необходимую статистическую информацию получат из приложения «Мой налог» (Письмо от 4 декабря 2024 г. № 03-11-11/122074).

Взносы по выплатам работникам морских буровых установок

Минфин отмечает, что нулевая ставка по взносам не применяется к обеспечивающим бурение работникам морских установок, даже если такая установка внесена в международный реестр судов. Объясняется это тем, что указанные работники не являются членами экипажа буровой установки (Письмо от 4 декабря 2024 г. № 03-15-06/121946).

Почему не отменят транспортный налог

Старо как мир, но Минфин решил вновь рассказать, почему транспортный налог не отменят. Все дело в том, что отмену транспортного налога придется компенсировать, а делать это будут за счет акцизов на топливо. Соответственно, отмена налога на транспорт приведет к резкому росту стоимости топлива, что, в свою очередь, приведет к подорожанию всех товаров (Письмо от 25 марта 2024 № 03-05-06-04/26598).

Налоговые новости за январь 2024

Последствия Цифровых денег

Минфин уверяет, что внедрение цифровых денег ничего не изменит в денежном обороте. Рубль в цифре не отменяет наличные и безналичные расчеты, а является новой формой денег. Соответственно, можно ставить знак равенств между наличными, безналичными и цифровыми рублями (Письмо от 10 сентября 2024 г. № 05-06-11/86239).

Блокировка активов не отменяет НДФЛ

Минфин России отмечает, что покупка ценных бумаг по низкой, нерыночной стоимости образует доход облагаемый НДЛФ. При этом налогоплательщик не освобождается от налога, если соответствующие активы будут заблокированы (Письмо от 5 августа 2024 г. № 03-04-05/72859).

Учет по УСН удержаний маркетплейсов

Минфин России напоминает, что удержания маркетплейсов из выручки за проданный товар нельзя учесть в качестве расходов, если налогоплательщик применяет УСН с объектом доходы. Иначе говоря, в качестве дохода придется учесть всю сумму оплаты за товар, даже если продавцу поступает сумма, уменьшенная на различные удержания и комиссии маркетплейса (Письмо от 6 декабря 2024 г. № 03-11-06/2/123336).

НДС при выплате дивидендов имуществом

Минфин России вновь указывает, что выплата дивидендов имуществом облагается НДС, поскольку переходит право собственности от налогоплательщика к получателю дивидендов (Письмо от 3 декабря 2024 г. № 03-07-11/121626).

Двойной вычет по НДФЛ на ребенка

Минфин обращает внимание, что двойной вычет по НДФЛ на ребенка положен, когда родитель является единственным. Иначе говоря, второй родитель умер, признан умершим или безвестно отсутствующим. Развод не лишает ребенка родителя, а значит, право на двойной вычет не возникает (Письмо от 4 декабря 2024 г. № 03-04-05/122316).

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НДФЛ при покупке квартиры у отца

Минфин России напоминает, что приобретение недвижимости супругом у своего отца, означает, что сделка совершена межу взаимозависимыми лицами. Это, в свою очередь, лишает как супруга, так и его жену права на имущественный вычет по НДФЛ в связи с приобретением недвижимости (Письмо от 3 сентября 2024 г. № 03-04-05/83588).

НДФЛ при разделе ценных бумаг

Минфин России отмечает, что раздел по брачному договору ценных бумаг, не лишает супругов права на учет затрат по приобретению этих бумаг при дальнейших операциях с ними (Письмо от 27 августа 2024 г. № 03-04-05/80751).

НДФЛ по доходам адвокатов

Минфин определил, что доход адвоката считается полученным в целях НДФЛ, когда он выплачен адвокату, например, путем перечисления на адвокатский счет (Письмо от 16 августа 2024 г. № 03-04-05/77215).

Учет аренда в Азербайджане

Минфин России отмечает, что расходы по аренде имущества в Азербайджане могут учитываться по УСН (Письмо от 22 ноября 2024 г. № 03-11-11/116699). Следует заметить, что аналогичные разъяснения давались при аренде объектов в Беларуси и Казахстане.

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