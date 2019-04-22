Обзор: отмена вычетов по банковским процентам, возврат налогов наследникам, взносы арбитражных управляющих

В Госдуму внесли поправки, связанные с возвратом переплаты по налогам наследникам. Вообще, это одна из больных тем налогового права. Неоднократно специалистами отмечалось, что многие года в Налоговом кодексе существует пробел – а именно отсутствие внесудебной процедуры возврата налогов. В этой связи наследники вынуждены идти в суд, чтобы вернуть налоговые переплаты. Как раз на устранение этого пробела направлен Законопроект № 847127-8, которым вводится отдельная статья, где прописывается внесудебный порядок возврата наследникам переплаты по налогам умершего налогоплательщика. Поэтому в целом задумку авторов можно оценивать положительно.

Однако вероятность одобрения поправок представляется невысокой. Дело в том, что проект подготовлен депутатами от Справедливой России, за которыми закрепилась репутация популистов. Да и по налоговым вопросам эта фракция не имеет особого авторитета (кроме, пожалуй, Аксакова).