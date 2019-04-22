Обзор: отмена вычетов по банковским процентам, возврат налогов наследникам, взносы арбитражных управляющих

Анализ отдельных налоговых событий можно посмотреть:
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1. Возврат налогов наследникам
В Госдуму внесли поправки, связанные с возвратом переплаты по налогам наследникам. Вообще, это одна из больных тем налогового права. Неоднократно специалистами отмечалось, что многие года в Налоговом кодексе существует пробел – а именно отсутствие внесудебной процедуры возврата налогов. В этой связи наследники вынуждены идти в суд, чтобы вернуть налоговые переплаты. Как раз на устранение этого пробела направлен Законопроект № 847127-8, которым вводится отдельная статья, где прописывается внесудебный порядок возврата наследникам переплаты по налогам умершего налогоплательщика. Поэтому в целом задумку авторов можно оценивать положительно.
Однако вероятность одобрения поправок представляется невысокой. Дело в том, что проект подготовлен депутатами от Справедливой России, за которыми закрепилась репутация популистов. Да и по налоговым вопросам эта фракция не имеет особого авторитета (кроме, пожалуй, Аксакова).
2. Отмена вычетов по банковским процентам
Минфин России обращает внимание, что с 2025 года налоговые вычеты по НДФЛ (стандартные, социальные, имущественные, профессиональные и др.) нельзя применять к базе по банковским процентам. Иначе говоря, доходы от вкладов с 2025 года нельзя будет уменьшить на расходы по лечению, обучению и т.д. (Письмо от 11 ноября 2024 г. № 03-04-05/99392).
Печаль…
3. Взносы арбитражных управляющих
ФНС России рассмотрела ситуацию уплаты взносов арбитражными управляющими при получении ими пенсии по инвалидности или за выслугу лет. Отмечается, что у них имеется только обязанность по взносам на мед.страхование (Письмо от 13 февраля 2025 г. № БС-4-11/1350@).
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