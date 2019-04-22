Налоговые итоги за январь 2025

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1. Налоговые законопроекты

Традиционно начало года идет на раскачку, поэтому налоговых инициатив мало и они не носят принципиальный характер (хотя это с чем сравнивать – в декабре вообще был один законопроект). Во-первых, было предложено четко прописать, что любой нотариус, как государственный, так и частный, должен передавать в налоговую инспекцию информацию о наследстве и дарении (Законопроект № 830867-8). Во-вторых, временные полномочия Правительства по переносу дат уплаты, рассрочкам и отсрочкам по налогам хотят сделать постоянными (Законопроект № 831061-8). Наконец, не обошлось без антимигрантских инициатив. На это раз приезжих хотят лишить права на вычеты по НДФЛ (Законопроект № 822256-8).

2. События ФНС России

Налоговая служба традиционно подготовила обзор налоговых споров, разрешенных в высших судах за III квартал 2024 года (Письмо от 15.11.2024 № БВ-4-7/13022). Также ФНС сделала обзор по изменениям, связанным с обложением недвижимости в 2025 (Письмо от 28.12.2024 № БС-4-21/14784@).

3. Проценты за незаконные списания с налогового счета

Верховный Суд поддержал налогоплательщика в том, что необоснованные списания с ЕНС не должны оставаться безнаказанными для налоговых инспекций. Это означает, что такие списания должны рассматриваться в качестве излишнего взыскания, а на суммы списания должны начисляться проценты (Определение от 27.01.2025 № 309-ЭС24-18347).

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