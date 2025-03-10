Обзор: НДФЛ при объединении подаренной недвижимости, транспортный налог в банкротстве, индийские налоги

Анализ отдельных налоговых событий можно посмотреть:

1. Транспортный налог при продаже авто банкрота

ФНС России рассмотрела проблему уплату транспортного налога по машине, которая реализована в рамках распродажи имущества банкрота. Налоговая служба признает, что с месяца продажи транспорта оснований для начисления транспортного налога прежнему владельцу-банкроту нет. При этом в отсутствие четкой процедуры извещения о реализации транспорта с банкротных торгов прежний владелец имеет право подать заявление об этом в налоговый орган, предоставив подтверждающие документы (Письмо от 28 февраля 2025 № СД-4-21/2051@).

2. НДФЛ при объединении подаренной недвижимости

Минфин России отмечает, что при объединении недвижимости, полученной в дар, образуется новый объект недвижимости. При этом срок владения начинает течь заново и не включает срок владения объектами недвижимости, которые были объединены. Также обращается внимание, что на новый объект недвижимости не распространяется льготный срок владения (3 года) в целях освобождения от НДФЛ, так как право собственности на него не было получено в результате дарения (Письмо от 24 декабря 2024 г. № 03-04-07/130298).

3. Победа звезды в налоговом споре

Вы знали, кто такой Шахрукх Кхан? Я тоже не знал, но оказывается это популярный индийский актер – король Болливуда (как написано, в Википедии). Видимо, он действительно известный, так как многие СМИ написали о его успехе в споре с налоговыми органами. Так, индийский налоговики отказывались уменьшить индийский налог на сумму налога, который был уплачен актером в Великобритании. Однако суд в Индии поддержал актера.

Сейчас где-то сидят и тихо радуются за Шахрукха Лена Блиновская и Саша Митрошина.