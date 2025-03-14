Обзор: 200%-ные пошлины на алкоголь, НДФЛ при дарении прав по ДДУ, запутанная льгота

Многие отечественные СМИ вышли с заголовками, что международные холдинговые компании получат право на применение пониженных ставок по налогу на прибыль, благодаря поправкам, подготовленным в Совете Федерации. В действительности оказалось, что такая льгота существовала уже с 2022 года, а изменения коснулись лишь условий ее применения. Сейчас для применения льготы необходимо, чтобы 70% трат компании были направлены на приобретение товаров (работ, услуг) в России. Авторы предлагают уточнить, что в указанные 70% нельзя включать расходы на покупку ценных бумаг. Путаница произошла из-за того, что была криво составлена Пояснительная записка, а журналисты дальше такой Записки прочитать не в состоянии (Законопроект № 862718-8).

Следует заметить, что также законопроект затрагивает условия обложения акций экономически значимых организаций.