Обзор: 200%-ные пошлины на алкоголь, НДФЛ при дарении прав по ДДУ, запутанная льгота

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1. Запутанная льгота
Многие отечественные СМИ вышли с заголовками, что международные холдинговые компании получат право на применение пониженных ставок по налогу на прибыль, благодаря поправкам, подготовленным в Совете Федерации. В действительности оказалось, что такая льгота существовала уже с 2022 года, а изменения коснулись лишь условий ее применения. Сейчас для применения льготы необходимо, чтобы 70% трат компании были направлены на приобретение товаров (работ, услуг) в России. Авторы предлагают уточнить, что в указанные 70% нельзя включать расходы на покупку ценных бумаг. Путаница произошла из-за того, что была криво составлена Пояснительная записка, а журналисты дальше такой Записки прочитать не в состоянии (Законопроект № 862718-8).
Следует заметить, что также законопроект затрагивает условия обложения акций экономически значимых организаций.
2. НДФЛ при безвозмездной уступке прав по ДДУ
Минфин России рассмотрел порядок определения срока владения жильем, основанием приобретения которого стала безвозмездная уступка прав по ДДУ. Отмечается, что если права по ДДУ оплачены до уступки и будущий владелец не несет расходов, то срок владения в целях НДФЛ начинает течь с момента регистрации безвозмездной уступки (Письмо от 27 января 2025 г. № 03-04-05/6982).
3. 200%-ные пошлины на алкоголь из ЕС
Ну а между ЕС и США может развернуться настоящая торговая война, главным инструментом которой станут пошлины. Так, в Европе решили обложить американские виски 50%-ным тарифом. Трамп грозится ввести 200%-ные пошлины на европейский алкоголь. Правда, может и договорятся.
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