Обзор: Льгота адвокатов при уходе за инвалидом, отмена бесплатной подачи деклараций, НДФЛ при пользовании бизнес-залами

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1. НДФЛ при пользовании бизнес-залами в командировке

Минфин России полагает, что пользование в командировке VIP-залами аэропортов является излишеством. Соответственно, компенсация расходов работника на оплату такого зала не освобождается от НДФЛ. В довесок с таких сумму придется заплатить страховые взносы. Ну а что вы хотели? В командировке работать надо, а не по VIP-залам шататься (Письмо от 26 февраля 2025 г. № 03-04-05/18534).

2. Взносы адвоката при уходе за инвалидом

В другом Письме Минфин объясняет, что для освобождения адвоката от страховых взносов в период ухода за инвалидом первой группы важно, чтобы адвокат не осуществлял деятельность. Кроме того, нужно не забыть подать заявление об освобождении и представить доказательства ухода за инвалидом (Письмо от 27 января 2025 г. № 03-15-05/6816).

3. Отмена бесплатной подачи декларации

А в США продолжаются споры по поводу реформ и сокращений в Налоговой службе. На этот раз в центре внимания оказалась программа для подачи деклараций, размещенная на сайте Службы. Благодаря ей простые американцы экономили на налоговых консультантах, бесплатно составляя и подавая декларации. Однако Илон Маск (главный вдохновитель реформ) грозится от нее отказаться. Причины нежелания Маска использовать программу не очень ясны, но налоговые консультанты готовятся к повышению своих доходов.

Материалы за февраль 2025