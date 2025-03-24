Обложение ремесленников, повышение налога на мигрантов, УСН на маркетплейсе в обзоре

В очередной раз отдельные депутаты пиарятся на мигрантской теме. Теперь они хотят распространить ставку 30% по НДФЛ на приезжих, которые работают по патенту. Говорят, благодаря этому повысятся доходы бюджета. Правительство же выступает против, так как поправки носят дискриминационный характер, не учитывают международные соглашения и создают почву для ухода от налогов (Законопроект № 872440-8).