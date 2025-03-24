Обложение ремесленников, повышение налога на мигрантов, УСН на маркетплейсе в обзоре

Анализ отдельных налоговых событий можно посмотреть:
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1. Повышение НДФЛ на трудовых мигрантов
В очередной раз отдельные депутаты пиарятся на мигрантской теме. Теперь они хотят распространить ставку 30% по НДФЛ на приезжих, которые работают по патенту. Говорят, благодаря этому повысятся доходы бюджета. Правительство же выступает против, так как поправки носят дискриминационный характер, не учитывают международные соглашения и создают почву для ухода от налогов (Законопроект № 872440-8).
2. Обложение ремесленников
Минфин России отмечает, что налог на самозанятых распространяется и на ремесленников. Главное, чтобы в субъекте РФ четко определили, кого относить к ремесленникам (Письмо от 17 февраля 2025 г. № 03-11-06/14170).
3. УСН на маркетплейсе
Минфин России из Письма в Письмо продолжает напоминать, что торговцы на маркетплейсах в целях УСН учитывают доход, когда получают право распорядиться им (Письмо от 11 декабря 2024 г. № 03-11-11/125183).
События за март 2025
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