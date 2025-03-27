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Юзвак Максим
Экономика России

Рост доходов фармкомпаний и манипуляции с показателями в отчете Мишустина по медицине

Отдохнем от налогов, поговорим о медицине.

Рассматриваются ключевые тезисы по здравоохранению, заявленные в ежегодном отчете Правительства перед Госдумой.

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Начало

Давайте немного в политику. Мы ж люди взрослые, сурьезные.

26 марта 2025 был Ежегодный отчет Правительства перед Госдумой о результатах деятельности. Что по медицине.

В целом медицина, конечно, не центральная тема доклада.

Но тем не менее отмечено следующее:

Искусственный интеллект

Традиционно было отмечено широкое внедрение искусственного интеллекта для постановки диагноза, выработки стратегии лечения и т.д.

Комментарий: с учетом дефицита кадров это направление будет продолжать активно развиваться. Есть в этом и плюсы и минусы, о которых нужно писать отдельно.

Рост доходов фармкомпаний

Темпы увеличения производства лекарственных средств и медицинских материалов достигли 18%.

Комментарий: И действительно, российская фармпромышленность на подъеме в плане роста доходов. Что касается качества препаратов — это отдельный вопрос. Но вот, что не озвучено в докладе. Объем клинических исследований сократился на 17,3%. То есть и так небольшие объемы исследований сокращаются. А это значит, снижается вероятность появления новых эффективных отечественных лекарств.

Манипуляция цифрами

Но самое забавное, это что на примере медицины Мишустин показал манипуляцию с цифрами. Так, он отметил, что ряд плановых показателей не были выполнены. Но вместо того, чтобы разобраться в причинах просто подправили план в сторону занижения. Это было сделано в отношении обеспеченности населения врачами, обеспеченности населения средними медицинскими работниками, обеспеченности медицинскими работниками, оказывающими скорую медицинскую помощь.

Комментарий: Что-то комментировать, только портить.

Информации об авторе

Юзвак Максим

Юзвак Максим

Юрист в самозанятый

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