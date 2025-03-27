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Рассматриваются ключевые тезисы по здравоохранению, заявленные в ежегодном отчете Правительства перед Госдумой.

Начало

Давайте немного в политику. Мы ж люди взрослые, сурьезные. 26 марта 2025 был Ежегодный отчет Правительства перед Госдумой о результатах деятельности. Что по медицине. В целом медицина, конечно, не центральная тема доклада. Но тем не менее отмечено следующее:

Искусственный интеллект

Традиционно было отмечено широкое внедрение искусственного интеллекта для постановки диагноза, выработки стратегии лечения и т.д. Комментарий: с учетом дефицита кадров это направление будет продолжать активно развиваться. Есть в этом и плюсы и минусы, о которых нужно писать отдельно.

Рост доходов фармкомпаний

Темпы увеличения производства лекарственных средств и медицинских материалов достигли 18%. Комментарий: И действительно, российская фармпромышленность на подъеме в плане роста доходов. Что касается качества препаратов — это отдельный вопрос. Но вот, что не озвучено в докладе. Объем клинических исследований сократился на 17,3%. То есть и так небольшие объемы исследований сокращаются. А это значит, снижается вероятность появления новых эффективных отечественных лекарств.

Манипуляция цифрами