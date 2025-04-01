Топ-3 писем ФНС России за март 2025

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Транспортный налог при продаже авто банкрота

ФНС России рассмотрела проблему уплату транспортного налога по машине, которая реализована в рамках распродажи имущества банкрота. Налоговая служба признает, что с месяца продажи транспорта оснований для начисления транспортного налога прежнему владельцу-банкроту нет. При этом в отсутствие четкой процедуры извещения о реализации транспорта с банкротных торгов прежний владелец имеет право подать заявление об этом в налоговый орган, предоставив подтверждающие документы (Письмо от 28 февраля 2025 № СД-4-21/2051@).

Прощание с COVID-19

ФНС России приняла решение убрать со своего сайта сервисы, предназначенные для оказания мер поддержки в связи с коронавирусной инфекцией. С 1 июля перестанут действовать сервисы об отсрочке, рассрочке, освобождении по налогам, а также другие подобные сервисы (Письмо от 28 февраля 2025 № КВ-7-19/151@).

Переход на ОСН при отказе от дробления

ФНС России рассказала, что делать налогоплательщику, который решил жить честно и больше не хочет дробить бизнес. Для этого он может перейти с УСН на общую систему. Ну и как у сказочного героя, у налогоплательщика есть три пути. Первый путь предполагает подачу уведомления о нежелании больше иметь дело с упрощенной системой обложения. Второй путь сложнее – придется покаяться, то есть составить декларацию по налогу на прибыль. Чертеж-схему, как ее составить, Налоговая служба приводит. Ну и наконец, третий путь – снова придется составить декларацию, но уже с пояснительной запиской (Письмо от 21.03.2025 № СД-4-3/3006@).

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