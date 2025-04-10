Снижение пошлины при дарении, УСН при выкупе доли, рост НДФЛ на мигрантов в обзоре за март 2025

Выплаты налоговым осведомителям, новая льгота по НДС, НДФЛ при изменении доли в организации - ссылка

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12:33 - УСН при выкупе доли у участника общества - Определение Верховного Суда от 28 февраля 2025 № 305-ЭС23-23247

09:40 - Вычет по НДФЛ на путевки детям – Законопроект № 855076-8

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