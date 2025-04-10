Снижение пошлины при дарении, УСН при выкупе доли, рост НДФЛ на мигрантов в обзоре за март 2025

Рассматриваются ключевые события за март 2025
Актуальные события в налоговой сфере
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Содержание:
00:00 - Превью
01:20 - ТОР в Магаданской области – Законопроект № 864832-8
02:50 - Обложение международных холдингов и ценных бумаг – Законопроект № 862718-8
05:42 - Снижение нотариальной пошлины при дарении недвижимости – Законопроект № 878698-8
07:32 - НДС при переработке овощей – Законопроект № 872989-8
09:40 - Вычет по НДФЛ на путевки детям – Законопроект № 855076-8
11:32 - Повышение НДФЛ на трудовых мигрантов - Законопроект № 872440-8
12:33 - УСН при выкупе доли у участника общества - Определение Верховного Суда от 28 февраля 2025 № 305-ЭС23-23247
14:31 - Окончание
Налоговые новости за март 2025
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События за апрель 2025
Выплаты налоговым осведомителям, новая льгота по НДС, НДФЛ при изменении доли в организации - ссылка
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