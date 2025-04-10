ЦОК КПП БСН (1) 10.04 Мобильный
Юзвак Максим
Обзор налоговых новостей

Снижение пошлины при дарении, УСН при выкупе доли, рост НДФЛ на мигрантов в обзоре за март 2025

Рассматриваются ключевые события за март 2025.

Рассматриваются ключевые события за март 2025

Актуальные события в налоговой сфере

Телеграм: https://t.me/Taxruss

Содержание:

Налоговые новости за март 2025

Если видео не воспроизводится - резервная ссылка

События за апрель 2025

  • Выплаты налоговым осведомителям, новая льгота по НДС, НДФЛ при изменении доли в организации - ссылка

Информации об авторе

Юзвак Максим

Юзвак Максим

Юрист в самозанятый

496 подписчиков 3 412 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Начать дискуссию