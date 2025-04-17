Налоговые итоги за март 2025

1. Законотворчество

Правительство продолжает вносить точеные налоговые изменения. На этот раз поправки коснулись льготных режимов в Магаданской области в связи с организацией там территории опережающего развития (Законопроект № 864832-8).

В марте привлек к себе внимание проект, подготовленный сенаторами. Интересен он был не своим содержанием, а тем, что иллюстрирует качество (а точнее его отсутствие) составления законодательных материалов (Законопроект № 862718-8). Так, многие СМИ начали писать, что сенаторы предлагают предоставить льготные ставки по налогу на прибыль международным холдинговых компаниям, имеющим расходы на покупку товаров (работ, услуг) в России в размере 70% от общего объема трат. Однако такая льгота существовала уже давно, а законопроектом предлагалось лишь поменять порядок расчета необходимой доли расходов. Неразбериха произошла из-за пояснительной записки, из которой, действительно, следовало, что устанавливается новая льгота. К слову, этот законопроект был возвращен авторам из-за отсутствия заключения Правительства. Повторно он был подан уже в апреле. При этом пояснительную записку так и не поменяли.

Также заслуживает внимание подготовленное депутатами Госдумы и Башкортостана предложение об уменьшении в два раза нотариальной пошлины при заверении договора дарения недвижимости, если участниками сделки выступают близкие родственники. Этот проект был одобрен Правительством, поэтому в скором времени льгота будет законодательно оформлена (Законопроект № 878698-8).

Депутаты из Марий Эл и думские коммунисты задумали установить пониженную ставку по НДС в отношении реализации продукции переработки овощей. Инициатива направлена на стимулирование развития собственной переработки и замещения импорта (Законопроект № 872989-8). Тут оценить перспективы инициативы достаточно сложно.

Что касается очередных популистских предложений по повышенному обложению мигрантов (Законопроект № 872440-8) и включению расходов на путевки детям в налоговый вычет по НДФЛ (Законопроект № 855076-8), то шансов на одобрение они не имеют.