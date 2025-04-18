Обзор: мошенники от ФНС, налоговые угрозы Трампа Гарварду, НДФЛ при дарении доли в УК

Анализ отдельных налоговых событий можно посмотреть:
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1. Мошеннические звонки от ФНС
ФНС России сообщает о росте случаев мошенничества под видом сотрудников налоговых органов. Так, с гражданами могут связаться по телефону, мессенджеру, электронной почте псевдо сотрудники налоговых инспекций и сообщить о проблемах – неуплата налога, неподача декларации, отсутствие какой-либо налоговой информации. Для оперативного решения вопроса предлагается загрузить необходимую информацию через госуслуги для чего необходимо сообщить код, который придет по СМС. Этот код позволит мошенникам получить доступ к конфиденциальной информации налогоплательщика. ФНС России обращает внимание, что это не они и просит граждан повысить бдительность (https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/activities_fts/16147377/).
2. НДФЛ при дарении доли в капитале
Минфин России указывает, что доля в капитале организации, полученная безвозмездно, то есть даром, – это такой же доход, как и все остальные, только в натуральной форме. Какие-либо льготы, которые позволяли бы не облагать такой доход НДФЛ, отсутствуют. Поэтому этот доход следует включить в базу по НДФЛ (Письмо от 23 января 2025 г. № 03-04-05/5160).
3. Налоги на Гарвард
Ну а полковник российской разведки Дональд Трамп рассорился с Гарвардским университетом. Говорит, что это логово (
п……) либералов и антисемитов – поборников многообразия, равноправия и инклюзивности. Поэтому Трамп требует ограничить влияние студентов и преподавателей на дела университета. В противном случае университет будет лишен статуса освобождённой от налогов организации и станет облагаться налогами как политическое образование.
События за апрель 2025
Взносы с адвокатов-следователей и при покупке канцелярщины в МКД, скидки за уплату налогов - ссылка
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