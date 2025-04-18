Обзор: мошенники от ФНС, налоговые угрозы Трампа Гарварду, НДФЛ при дарении доли в УК

2. НДФЛ при дарении доли в капитале

Минфин России указывает, что доля в капитале организации, полученная безвозмездно, то есть даром, – это такой же доход, как и все остальные, только в натуральной форме. Какие-либо льготы, которые позволяли бы не облагать такой доход НДФЛ, отсутствуют. Поэтому этот доход следует включить в базу по НДФЛ (Письмо от 23 января 2025 г. № 03-04-05/5160).