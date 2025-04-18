ЦОК КПП БСН 14.04 Мобильный
Юзвак Максим
Обзор налоговых новостей

Обзор: мошенники от ФНС, налоговые угрозы Трампа Гарварду, НДФЛ при дарении доли в УК

Анализ отдельных налоговых событий.

Анализ отдельных налоговых событий можно посмотреть:

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1. Мошеннические звонки от ФНС

ФНС России сообщает о росте случаев мошенничества под видом сотрудников налоговых органов. Так, с гражданами могут связаться по телефону, мессенджеру, электронной почте псевдо сотрудники налоговых инспекций и сообщить о проблемах – неуплата налога, неподача декларации, отсутствие какой-либо налоговой информации. Для оперативного решения вопроса предлагается загрузить необходимую информацию через госуслуги для чего необходимо сообщить код, который придет по СМС. Этот код позволит мошенникам получить доступ к конфиденциальной информации налогоплательщика. ФНС России обращает внимание, что это не они и просит граждан повысить бдительность (https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/activities_fts/16147377/).

2. НДФЛ при дарении доли в капитале

Минфин России указывает, что доля в капитале организации, полученная безвозмездно, то есть даром, – это такой же доход, как и все остальные, только в натуральной форме. Какие-либо льготы, которые позволяли бы не облагать такой доход НДФЛ, отсутствуют. Поэтому этот доход следует включить в базу по НДФЛ (Письмо от 23 января 2025 г. № 03-04-05/5160).

3. Налоги на Гарвард

Ну а полковник российской разведки Дональд Трамп рассорился с Гарвардским университетом. Говорит, что это логово (п……) либералов и антисемитов – поборников многообразия, равноправия и инклюзивности. Поэтому Трамп требует ограничить влияние студентов и преподавателей на дела университета. В противном случае университет будет лишен статуса освобождённой от налогов организации и станет облагаться налогами как политическое образование.

События за апрель 2025

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Юзвак Максим

Юзвак Максим

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