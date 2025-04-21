Налоги на футбол, вычеты по НДФЛ для адвокатов и отдельно проживающих родителей в обзоре

Анализ отдельных налоговых событий можно посмотреть:
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1. Вычет для отдельно проживающего родителя
Минфин отмечает, что отдельное проживание ребенка и родителя не лишает последнего права на получение стандартного вычета по НДФЛ. Правда, надо будет документально подтвердить, что налогоплательщик не уклоняется от содержания ребенка. Доказательствами могут служить документы о перечислении средств (выписки по счетам, например), заявление второго родителя, что налогоплательщик свои обязанности по оплате потребностей ребенка исполняет (Письмо от 28 марта 2025 г. № 03-04-05/30895).
2. Адвокатские вычеты по НДФЛ
Минфин обращает внимание, что порядок получения профвычета адвокатом зависит от формы адвокатского образования, в котором работает налогоплательщик. Если это адвокатский кабинет, то вычет можно получить после подачи декларации. Если это коллегия, юрконсультация или бюро, то потребуется подать заявление в бухслужбу этих образований (Письмо от 28 декабря 2024 г. № 03-04-05/133651).
3. Налоги на футбол
Клубный чемпионат мира по футболу, который должен пройти в США, может оказаться под налоговой угрозой. В марте руководящий орган мирового футбола объявил о создании огромного призового фонда турнира в размере 1 млрд долларов (754 млн фунтов стерлингов), в том числе до 125,8 млн долларов для победителей. Однако ФИФА пока не договорилась с властями об освобождении участников от налогов. Без налоговых соглашений клубы могут столкнуться с налоговыми обязательствами в размере десятков миллионов долларов перед налоговыми органами США в дополнение к налогам, которые они должны платить в своих странах. В турнире примут участие по меньшей мере 29 клубов из-за пределов США, в том числе «Челси» и «Манчестер Сити».
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