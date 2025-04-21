Налоги на футбол, вычеты по НДФЛ для адвокатов и отдельно проживающих родителей в обзоре

3. Налоги на футбол

Клубный чемпионат мира по футболу, который должен пройти в США, может оказаться под налоговой угрозой. В марте руководящий орган мирового футбола объявил о создании огромного призового фонда турнира в размере 1 млрд долларов (754 млн фунтов стерлингов), в том числе до 125,8 млн долларов для победителей. Однако ФИФА пока не договорилась с властями об освобождении участников от налогов. Без налоговых соглашений клубы могут столкнуться с налоговыми обязательствами в размере десятков миллионов долларов перед налоговыми органами США в дополнение к налогам, которые они должны платить в своих странах. В турнире примут участие по меньшей мере 29 клубов из-за пределов США, в том числе «Челси» и «Манчестер Сити».