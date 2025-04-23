Обзор: НДФЛ при наследовании ипотеки, льготы для многодетных и участников СВО, субсидии за похищенный транспорт

Анализ отдельных налоговых событий можно посмотреть:
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1. Льготы для многодетных и участников СВО
Госдума продолжает радовать нас новыми льготами. На это раз депутаты предлагают не облагать НДФЛ выплаты, связанные с дополнительным отпуском, приобретением путевок и оплатой проезда к месту отдыха, если налогоплательщик имеет не менее трех несовершеннолетних детей (Законопроект № 898835-8). Кроме того, депутаты в кооперации с сенаторами внесли поправки об освобождении от пошлины участников СВО и членов их семей, если они обращаются в суд за установлением фактов, имеющих юридическое значение, и для признания гражданина безвестно отсутствующим или объявления умершим (Законопроект № 899977-8).
Следует заметить, что если первый проект шансов на одобрение не имеет, то второй с высокой долей вероятности будет принят.
2. НДФЛ при наследовании ипотеки
Минфин рассказал, какие расходы сможет учесть налогоплательщик, получивший в наследство неоплаченную ипотеку. Так, получить вычет в отношении расходов на оплату основного долга наследнику нельзя. А вот затраты на проценты по ипотеке включить в вычет можно (Письмо от 3 апреля 2025 г. № 03-04-05/33119).
3. Обложение субсидий за похищенный транспорт
Верховный Суд разбирался в ситуации учета субсидий, которые получали налогоплательщики в связи с тем, что их транспорт был изъят (украден) на Украине и в странах «уважаемых партнеров». По мнению налоговиков, суммы субсидии – это, по сути, компенсация недополученных доходов, а значит, они должны включаться в базу по УСН. Однако Суд посчитал, что спорные суммы должны квалифицироваться в качестве компенсации убытков, что по общему правилу исключает включение их в облагаемую базу (Определение от 18.04.2025 № 310-ЭС24-23706).
События за апрель 2025
Налоги на футбол, вычеты по НДФЛ для адвокатов и отдельно проживающих родителей - ссылка
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