Обзор: НДФЛ при наследовании ипотеки, льготы для многодетных и участников СВО, субсидии за похищенный транспорт

1. Льготы для многодетных и участников СВО

Госдума продолжает радовать нас новыми льготами. На это раз депутаты предлагают не облагать НДФЛ выплаты, связанные с дополнительным отпуском, приобретением путевок и оплатой проезда к месту отдыха, если налогоплательщик имеет не менее трех несовершеннолетних детей (Законопроект № 898835-8). Кроме того, депутаты в кооперации с сенаторами внесли поправки об освобождении от пошлины участников СВО и членов их семей, если они обращаются в суд за установлением фактов, имеющих юридическое значение, и для признания гражданина безвестно отсутствующим или объявления умершим (Законопроект № 899977-8).

Следует заметить, что если первый проект шансов на одобрение не имеет, то второй с высокой долей вероятности будет принят.