Обзор: Новый лимит по необлагаемым суточным, налог на сверхприбыль, Tax Free в Китае

1. Налог на сверхбогатых

В очередной раз Справроссы хотят дополнительно обложить налогом на сверхприбыль российские компании. Говорят, что если в бюджете денег нет, то значит, они есть у банков, газпромов и других пользователей отечественными недрами. Соответственно, эти деньги нужно забрать, обложив компании налогом на сверхприбыль по ставке 10%. Благодаря этому депутаты надеются дополнительно положить в бюджет 300 млрд.рублей. Но зря надеются, все равно Дума это не одобрит (Законопроект № 903907-8).