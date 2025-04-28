Обзор: Новый лимит по необлагаемым суточным, налог на сверхприбыль, Tax Free в Китае

Анализ отдельных налоговых событий можно посмотреть:
Телеграм: https://t.me/Taxruss
1. Налог на сверхбогатых
В очередной раз Справроссы хотят дополнительно обложить налогом на сверхприбыль российские компании. Говорят, что если в бюджете денег нет, то значит, они есть у банков, газпромов и других пользователей отечественными недрами. Соответственно, эти деньги нужно забрать, обложив компании налогом на сверхприбыль по ставке 10%. Благодаря этому депутаты надеются дополнительно положить в бюджет 300 млрд.рублей. Но зря надеются, все равно Дума это не одобрит (Законопроект № 903907-8).
2. Новый лимит по суточным в целях НДФЛ
Представители КПРФ решили пересмотреть размер суточных выплат в командировках, которые не должны облагаться НДФЛ. Инициаторы считают, что на 700 рублей вдали от дома не проживешь. Поэтому, чтобы командировочным работникам не было так грустно, предлагают поднять необлагаемый лимит суточных до 1500, если командировка внутри Родины и до 4500 рублей – если работника направляют за пределы любимой страны. В целом логика в рассуждениях авторов есть, однако вероятность принятия повышенных лимитов невысокая (Законопроект № 903358-8).
3. Tax Free в Китае
А зарубежные СМИ активно пишут о возврате налогов туристам в Поднебесной. Китай решил простимулировать туризм, поэтому улучшил условия по системе Tax Free. Во-первых, снижается минимальная сумма возврата налога с 500 до 200 юаней (27,45 долларов США). Во-вторых, расширится список магазинов, которые смогут участвовать в системе возврата налогов туристам.
События за апрель 2025
Налоговые телефоны доверия, ставка на самозанятых 22%, налоги на заторы — ссылка
Начать дискуссию