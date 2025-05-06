НДФЛ по доходам банкрота, обложение католиков, налог на самозанятых при аренде офиса в обзоре налоговых споров

Обложение субсидий за похищенный транспорт

Верховный Суд разбирался в ситуации учета субсидий, которые получали налогоплательщики в связи с тем, что их транспорт был изъят (украден) на Украине и в странах «уважаемых партнеров». По мнению налоговиков, суммы субсидии – это, по сути, компенсация недополученных доходов, а значит, они должны включаться в базу по УСН. Однако Суд посчитал, что спорные суммы должны квалифицироваться в качестве компенсации убытков, что по общему правилу исключает включение их в облагаемую базу (Определение от 18.04.2025 № 310-ЭС24-23706).