НДФЛ по доходам банкрота, обложение католиков, налог на самозанятых при аренде офиса в обзоре налоговых споров

Судебная практика по налогам за апрель 2025
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Освобождение от земельного налога ядерных предприятий
Конституционный Суд на примере предприятия Маяк подробнейшим образом расписал, когда земельные участки, принадлежащие организациям атомной отрасли, освобождаются от земельного налога. Все зависит от того, что находится на участке. Если участок занят объектами, необходимыми для производственной деятельности, то налога нет. Если же на участке бытовые объекты (столовая, музей и т.д.), то земельный налог заплатить придется (Определение от 13 марта 2025 г. № 598-О).
Обложение католиков
А в США спорят, могут ли католические группы получать налоговые льготы. Так, в штате Висконсин религиозные группы, связанные с Католической церковью, были лишены права на освобождение от налога, поскольку местные чиновники и судьи посчитали, что такие объединения недостаточно религиозны по своей сути. Дело сейчас на рассмотрении в Верховном Суде, в котором судьи склоняются поддержать католиков.
Конституционность повышения судебной пошлины
Конституционный Суд, наконец-то, добрался до вопроса повышения судебных пошлин, который поставили перед ним депутаты. Так, группа депутатов полагала, что значительный рост пошлины за обращение в суд фактически лишает большинство граждан права на судебную защиту. Однако Конституционный Суд подробно расписал, почему повышение пошлин дело богоугодное и не противоречит Конституции. Так же КС РФ ориентирует суды внимательно рассматривать ходатайства заявителей об освобождении от пошлин либо о предоставлении отсрочек/рассрочек по ее уплате (Постановление от 10.04.2025 № 16-П).
Налоговые новости за март 2025
Пенсионные взносы адвокатов-следователей
Бывший следователь, а ныне адвокат, получающий пенсию от Следственного комитета, попытался оспорить взыскание с него взносов за периоды до появления нормы об освобождении таких лиц от уплаты взносов на пенсионное страхование. Однако Конституционный Суд отметил, что придание обратной силы закону к его компетенции не относится, поэтому с таким вопросом следует обращаться к законодателю (Определение от 27 марта 2025 № 683-О).
Обложение субсидий за похищенный транспорт
Верховный Суд разбирался в ситуации учета субсидий, которые получали налогоплательщики в связи с тем, что их транспорт был изъят (украден) на Украине и в странах «уважаемых партнеров». По мнению налоговиков, суммы субсидии – это, по сути, компенсация недополученных доходов, а значит, они должны включаться в базу по УСН. Однако Суд посчитал, что спорные суммы должны квалифицироваться в качестве компенсации убытков, что по общему правилу исключает включение их в облагаемую базу (Определение от 18.04.2025 № 310-ЭС24-23706).
НДФЛ по доходам банкрота
Конституционный Суд разбирался в ситуации обложения доходов лица, которое находится в процедуре банкротства. Суд отметил, что исключение лица из Общества задолго до признания лица банкротом и выплата в связи с этим действительной доли не позволяют применять освобождение от НДФЛ, предусмотренное для банкротов. С таких доходов должен быть уплачен налог. При этом такое регулирование не противоречит Конституции (Определение Конституционного Суда РФ от 27.03.2025 № 878-О).
Налог на самозанятых при аренде квартиры под офис
Интересный налоговый спор был рассмотрен судами Северо-западного округа. Генеральный директор сдавал своей организации жилое помещение. При этом жилье использовалось в качестве офиса. Возник вопрос, можно ли в отношении доходов от такой аренды применять налог на самозанятых. Суды отметили, что налог на профессиональный доход применяется к доходам от аренды жилых помещений, что предполагает использование помещений для проживания. Поскольку спорное помещение использовалось для других целей, доход от аренды должен облагаться НДФЛ. Соответственно, у организации-арендатора возникают обязанности налогового агента (Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 20.03.2025 № Ф07-1757/2025).
Практика Конституционного Суда за 2023
События за май 2025
Налог на самозанятых по детям, отказ мигрантов платить налоги, новые полномочия ФНС - ссылка
Комментарии2
интересно, а как у нас в стране с налоговыми льготами для конфессий?
@Татьяна-Васильевна их много - и по ндс, и по налогу на прибыль. Наверное, по имущественным налогам. В общем, официальные религии не обижены