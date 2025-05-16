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Юзвак Максим
Обзор налоговых новостей

Новые льготы по налогам инвалидам, свошникам, пенсионерам, НДФЛ по карманным деньгам, пени за нарушение сроков проверки в обзоре

Анализ отдельных налоговых событий.

Анализ отдельных налоговых событий можно посмотреть:

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Зря мы жаловались на майское безделье властей в налоговой сфере. Они разогнались будь здоров. Так что ловите полную авоську новостей.

1. Налоговые льготы

Главное, что в жизни не хватает, так это налоговых льгот. Во всяком случае, так считают депутаты, которые в поте лица придумывают, как бы меньше платить налогов.

Во-первых, предложено установить единое по всей стране освобождение по транспортному налогу для мобилизованных в отношении одного автомобиля. Объясняют необходимость льготы тем, что универсального подхода сейчас нет – в каких-то регионах такой освобождение есть, а в каких-то оно не установлено. А надо, чтобы было везде одинаково (Законопроект № 917093-8).

Во-вторых, хотят поощрить работодателей, которые берут на работу бывших участников СВО и других ветеранов боевых действий. Для этого предлагается распространить льготные тарифы по страховым взносам на таких работодателей. Этой мерой хотят улучшить ситуацию с трудоустройством участников боевых действий (Законопроект № 917509-8).

Наконец, не забыли про дачные домики. Тем же ветеранам, пенсионерам и инвалидам хотят разрешить не платить имущественный налог с единственного садового дома. Это должно улучшить финансовое положение уязвимых категорий граждан (Законопроект № 918341-8).

Согласитесь, депутаты молодцы. Видно, что стараются, работают. Проблема только одна, эти законопроекты одобрены не будут и их авторы прекрасно об этом знают, но попиариться надо.

2. НДФЛ по карманным деньгам

ФНС России обращает внимание, что родительская забота в виде передачи денег своим кровиночкам на личные расходы не приводит к обложению НДФЛ. Поэтому родители могут спокойно дарить и перечислять своим детятям денежные подарки – никому ничего за это не будет (Письмо от 11 марта 2025 № ЗГ-2-11/3650@).

3. Пени за нарушение сроков налоговой проверки

Конституционный Суд рассмотрел давнишнюю проблему начисления пеней налогоплательщикам при нарушении налоговиками сроков в рамках проверок. Помнится, в одном из налоговых споров и я пытался развивать этот довод, правда, особого упора на него не делал, так как не видел больших перспектив. Собственно, Конституционный Суд также ничего смертельного в нарушениях сроков не увидел. Говорит, что необходимо оценивать существенность нарушения сроков. Если затягивание проверки ведет к нарушению прав налогоплательщика, то на этом основании могут отменить решение – а значит, пени платить не придется. Ну а если нарушение сроков не нарушило права налогоплательщика, прежде всего на защиту, то рассчитывать на освобождение от уплаты пеней налогоплательщикам не стоит (Постановление от 13 мая 2025 г. № 20-П).

События за май 2025

  • Льгота за соблюдение ПДД, снижение НДФЛ для учителей и медиков, налог на Голливуд - ссылка

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Юзвак Максим

Юзвак Максим

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