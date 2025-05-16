Новые льготы по налогам инвалидам, свошникам, пенсионерам, НДФЛ по карманным деньгам, пени за нарушение сроков проверки в обзоре

1. Налоговые льготы

Главное, что в жизни не хватает, так это налоговых льгот. Во всяком случае, так считают депутаты, которые в поте лица придумывают, как бы меньше платить налогов.

Во-первых, предложено установить единое по всей стране освобождение по транспортному налогу для мобилизованных в отношении одного автомобиля. Объясняют необходимость льготы тем, что универсального подхода сейчас нет – в каких-то регионах такой освобождение есть, а в каких-то оно не установлено. А надо, чтобы было везде одинаково (Законопроект № 917093-8).

Во-вторых, хотят поощрить работодателей, которые берут на работу бывших участников СВО и других ветеранов боевых действий. Для этого предлагается распространить льготные тарифы по страховым взносам на таких работодателей. Этой мерой хотят улучшить ситуацию с трудоустройством участников боевых действий (Законопроект № 917509-8).

Наконец, не забыли про дачные домики. Тем же ветеранам, пенсионерам и инвалидам хотят разрешить не платить имущественный налог с единственного садового дома. Это должно улучшить финансовое положение уязвимых категорий граждан (Законопроект № 918341-8).

Согласитесь, депутаты молодцы. Видно, что стараются, работают. Проблема только одна, эти законопроекты одобрены не будут и их авторы прекрасно об этом знают, но попиариться надо.