Льгота за соблюдение ПДД, снижение НДФЛ для учителей и медиков, налог на Голливуд в обзоре

3. Налог на Голливуд

Наш друг или враг Трамп объявил о введении 100-процентного тарифа на фильмы, снятые за пределами Америки. Однако оказалось, что эта мера больше всего навредит самой американской киноиндустрии, поскольку значительное количество американских шедевров снимается за пределами США, так как это снижает затраты, прежде всего на рабочую силу. Правда, уже на следующий день Трамп в очередной раз сделал кульбит в воздухе и заявил, что тарифы вводиться не будут.

Так и живут, бедняги – никакой стабильности.