Льгота за соблюдение ПДД, снижение НДФЛ для учителей и медиков, налог на Голливуд в обзоре

Анализ отдельных налоговых событий можно посмотреть:
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Депутаты отходят от майских застолий и начинают фонтанировать идеями.
1. Снижение НДФЛ учителям, медикам, артистам
Группа депутатов решила облагодетельствовать учителей, врачей и артистов, предложив возвращать им часть уплаченного НДФЛ. Не вдаваясь в детали процедуры, по сути, предложение сводится к снижению ставки по НДФЛ для указанных категорий до 6%. Авторы полагают, что таким образом смогут восполнить дефицит кадров в медицине, образовании и культуре (Законопроект № 916466-8).
2. Льгота при соблюдении ПДД
В другом проекте народные избранники предложили поощрять автолюбителей, которые не нарушают дорожных правил. Для этих хороших людей хотят снизить в два раза транспортный налог. Объясняют депутаты свою идею тем, что у водителей появляется финансовый стимул не нарушать ПДД. Впрочем, Правительство скептически отнеслось к инициативе, указав, что налоговые льготы не предназначены для стимулирования правомерного поведения (Законопроект № 916466-8).
3. Налог на Голливуд
Наш друг или враг Трамп объявил о введении 100-процентного тарифа на фильмы, снятые за пределами Америки. Однако оказалось, что эта мера больше всего навредит самой американской киноиндустрии, поскольку значительное количество американских шедевров снимается за пределами США, так как это снижает затраты, прежде всего на рабочую силу. Правда, уже на следующий день Трамп в очередной раз сделал кульбит в воздухе и заявил, что тарифы вводиться не будут.
Так и живут, бедняги – никакой стабильности.
События за май 2025
Налоги лечат рак, взносы при банкротстве фермера, УСН при участии личного фонда в налогоплательщике - ссылка
Комментарии2
Когда артисту снижают налог, водителю — транспортный, а Голливуду — настроение, значит, неделя выдалась плодотворной.
Пока одним предлагают платить меньше за то, что они работают, другим — за то, что просто ездят по правилам. Кажется, в следующем законопроекте наградят тех, кто не шумит ночью и вовремя выносит мусор.