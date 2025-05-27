Налоговые итоги за апрель 2025

Рассматриваются ключевые события в налоговой сфере
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В апреле законодатели решили нас порадовать большим количеством законопроектов, среди которых есть перспективные и бесперспективные
1. Перспективные предложения
Правительство представило проект узкоспециальных поправок по особенностям обложения НДС Закупщика электроэнергии в новых регионах (Законопроект № 889133-8).
Более понятые предложения исходили от совместных проектов сенаторов и депутатов. Так, предложено освободить от пошлины участников СВО (и их семьи), если они захотят доказать в суде какие-нибудь факты или признать человека умершим или безвестно отсутствующим, что в период СВО является актуальным (Законопроект № 899977-8). Другой совместный проект освобождает от НДС администратора софинансирования при оказании услуг по расчету стимулирующих взносов, что может содействовать долгосрочным сбережениям в пенсионные фонды (Законопроект № 886707-8).
Сенаторы, получив одобрение Правительства, повторно внесли в Госдуму поправки об особенностях обложения международных холдингов (Законопроект № 888946-8). При этом существенных отличий от поправок, которые подавались в марте, не обнаружено (Законопроект № 862718-8).
Наконец, в гордом одиночестве депутат А.А.Ремезков предложил не взимать пошлину за получение судового билета по парусникам и маломерным судам. Правда, владельцам от этого лучше не станет, так как отмененную пошлину прибавят к плате по другим регистрационным действиям в отношении их судов (Законопроект № 880004-8).
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2. Бесперспективные предложения
Пересмотреть необлагаемые лимиты по суточным в командировке предложили представители КПРФ. Они полагают, что нынешние размеры (700 рублей по России и 2 500 – за границей) с учетом роста цен не соответствуют потребностям командированного работника. Поэтому считают, что следует поднять лимиты до 1,5 тыс. и 4,5 тыс. соответственно. И хотя шансов на одобрение мало, логика в рассуждениях депутатов присутствует, что уже хорошо (Законопроект № 903358-8).
Ну а дальше идут чисто популистские законопроекты.
Например, предложено освободить от НДФЛ зарплаты матерей. Идея была позаимствована у Венгрии, где идет кампания по снижению обложения женщин с детьми (Законопроект № 887866-8). Еще один семейный налоговый проект направлен на освобождение доходов многодетных налогоплательщиков, связанных с их отдыхом – например, когда работодатель оплачивает им путевку и дорогу к месту отдыха (Законопроект № 898835-8).
Депутаты любят попиариться на обложении богатых, потому что простым людям это нравится. На это раз спроектировали повышенное обложение иностранных брендов, которые захотят вернуться в Россию (Законопроект № 879837-8), и предложили возобновить взимание налога на сверхприбыль с тех, у кого денег куры не клюют – в основном банки, газовые, нефтяные и угольные компании (Законопроект № 903907-8).
Наконец, не дают спокойно спать депутатам мигранты, поэтому в качестве очередной антимигрантской меры придумали запретить незаконно находящихся в России приезжих регистрировать в качестве самозанятых (Законопроект № 891199-8).
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