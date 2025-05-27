Налоговые итоги за апрель 2025

1. Перспективные предложения

Правительство представило проект узкоспециальных поправок по особенностям обложения НДС Закупщика электроэнергии в новых регионах (Законопроект № 889133-8).

Более понятые предложения исходили от совместных проектов сенаторов и депутатов. Так, предложено освободить от пошлины участников СВО (и их семьи), если они захотят доказать в суде какие-нибудь факты или признать человека умершим или безвестно отсутствующим, что в период СВО является актуальным (Законопроект № 899977-8). Другой совместный проект освобождает от НДС администратора софинансирования при оказании услуг по расчету стимулирующих взносов, что может содействовать долгосрочным сбережениям в пенсионные фонды (Законопроект № 886707-8).

Сенаторы, получив одобрение Правительства, повторно внесли в Госдуму поправки об особенностях обложения международных холдингов (Законопроект № 888946-8). При этом существенных отличий от поправок, которые подавались в марте, не обнаружено (Законопроект № 862718-8).

Наконец, в гордом одиночестве депутат А.А.Ремезков предложил не взимать пошлину за получение судового билета по парусникам и маломерным судам. Правда, владельцам от этого лучше не станет, так как отмененную пошлину прибавят к плате по другим регистрационным действиям в отношении их судов (Законопроект № 880004-8).