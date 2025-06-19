ТОП-3 налоговых спора за май 2025

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Спор о букве Ё

Питерские налоговики решили докопаться до налогового агента, который в справках о доходах физ.лиц в фамилиях вместо Ё указывал Е. Говорят, что агент представил недостоверные сведения, а потому должен заплатить штраф. Спор дошел до судебных разбирательств, где суд первой инстанции проигнорировал доводы компании. А вот Апелляция сказала, что налоговики того – короче, перебарщивают и встала на сторону заявителя (Постановление 13-го ААС от 10.04.2025 № А56-40178/2024).

Кстати, создателем (можно сказать, фаундером) буквы Ё считается Николай Карамзин. И Вы будете-таки смеяться, впервые она появляется у него в стихах о суде:

«Там бедный проливает слЁзы,

В суде невинный осужден».

Пени за нарушение сроков налоговой проверки

Конституционный Суд рассмотрел давнишнюю проблему начисления пеней налогоплательщикам при нарушении налоговиками сроков в рамках проверок. Помнится, в одном из налоговых споров и я пытался развивать этот довод, правда, особого упора на него не делал, так как не видел больших перспектив. Собственно, Конституционный Суд также ничего смертельного в нарушениях сроков не увидел. Говорит, что необходимо оценивать существенность нарушения сроков. Если затягивание проверки ведет к нарушению прав налогоплательщика, то на этом основании могут отменить решение – а значит, пени платить не придется. Ну а если нарушение сроков не нарушило права налогоплательщика, прежде всего на защиту, то рассчитывать на освобождение от уплаты пеней налогоплательщикам не стоит (Постановление от 13 мая 2025 г. № 20-П).

Освобождение от пошлины ветеранов

В Конституционный Суд поступила жалоба от ветерана боевых действий, который не согласен с тем, что при обращении в суд освобождают от пошлины только по делам, связанным с правами ветеранов, а вот по иным делам для них льгот нет. Впрочем, Конституционный Суд традиционно отметил, что законодатель имеет право по своему усмотрению устанавливать или не устанавливать льготы. Кроме того, участники спора могут попросить суд освободить их от госпошлины на основании своего плохого имущественного положения (Определение от 29 апреля 2025 г. № 978-О).

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