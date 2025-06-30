Новый подоходный налог, вычеты у самозанятых, налог на подземный транспорт в обзоре

Анализ отдельных налоговых событий можно посмотреть:
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1. Вычеты по налогу на самозанятых
В принципе мы об этом и так знали, но Минфин любит наступать на больную мозоль. Речь идет о вычетах по налогу на профессиональный доход. Так, если у самозанятого есть доходы, облагаемые НДФЛ, то он может применять к ним вычеты – стандартные, социальные, имущественные (правда, сейчас идет тенденция к сокращению таких возможностей. Например, с 2025 г. к доходам по вкладам вычеты уже не применить). Но вот, если самозанятый имеет лишь доходы, облагаемые НПД, то вычеты вообще никак нельзя применять – потому что и так ставка по налогу на самозанятых маленькая (Письмо от 1 апреля 2025 г. № 03-11-10/31784).
С 1 апреля, как говорится…
2. Налог на подземную технику
По транспортному налогу действует общее правило: зарегистрировано транспортное средство – будет налог, не зарегистрировано – не будет. Этот подход применяется и к технике для подземных работ, что подтверждает Минфин. Если подземная машина не должна регистрироваться в реестре Технадзора, то и налога быть не должно (Письмо от 18 марта 2025 г. № 03-05-06-04/26336).
3. Новый налог на доходы физических лиц
Речь пойдет о НДФЛ, но не о нашем, естественно, – для нас он не новый. Оман долгое время считался страной без обложения доходов физических лиц, налоги были только у компаний. Но и эта страна сдалась. С 2028 года там появится классический подоходный налог. Новый налог в размере 5% будет распространяться только на годовой доход в размере 42 000 риалов (109 000 долларов США) и выше, затрагивая примерно 1% самых высокооплачиваемых работников. Единственное, чем могут гордиться оманцы, что они первые в Персидском заливе ввели такой налог. Но может и другие арабы за ними потянутся.
События за июнь 2025
Пошлина по нотариальным долгам банкрота, рост уклонения от налогов, НДФЛ при наследовании ДДУ - ссылка
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