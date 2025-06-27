Обзор: пошлина по нотариальным долгам банкрота, рост уклонения от налогов, НДФЛ при наследовании ДДУ

3. Рост уклонения от налогов

А в Британии жалуются, что богатые не хотят платить налоги и все больше уклоняются от них. За последний год наблюдается значительный рост ухода от налогов со стороны состоятельных лиц: с 1,9 млрд фунтов стерлингов (2,5 млрд долларов США) до 2,1 млрд фунтов стерлингов. Налоговая служба Великобритании грозится добиваться тюремного срока для тех, кто особенно нагло не платит налоги. Интересно, сколько русских среди этих уклоняющих от налогов лиц.