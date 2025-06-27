Обзор: пошлина по нотариальным долгам банкрота, рост уклонения от налогов, НДФЛ при наследовании ДДУ

Анализ отдельных налоговых событий можно посмотреть:
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1. Пошлина в банкротстве по долгам, удостоверенным нотариально
Сбербанк возмутился тем, что ему приходится, как простым смертным, платить пошлину по делам о банкротстве за включение своих требований в реестр кредиторов. Говорит, что хочет не платить, как кредиторы, чьи требования подтверждены судебными актами. Но Конституционный Суд доводами банка Всея Руси не проникся, указав, что подтверждающая сила нотариальной надписи и судебного акта разные – поэтому одни платят пошлину, а другие нет (Определение от 29 мая 2025 г. № 1509-О).
2. Срок владения жильем, полученным по унаследованному ДДУ
Минфин вновь в целях освобождения от НДФЛ повторил свою позицию по вопросу исчисления срока владения недвижимостью, полученной по унаследованному ДДУ. Отмечается, что надо смотреть на то, когда полностью оплачен ДДУ. Если полную оплату произвел почивший наследодатель, то срок начинает течь с момента открытия наследства. Если же наследникам пришлось доплачивать по ДДУ, то с момента полной оплаты по договору (Письмо от 17 апреля 2025 г. № 03-04-05/38657).
3. Рост уклонения от налогов
А в Британии жалуются, что богатые не хотят платить налоги и все больше уклоняются от них. За последний год наблюдается значительный рост ухода от налогов со стороны состоятельных лиц: с 1,9 млрд фунтов стерлингов (2,5 млрд долларов США) до 2,1 млрд фунтов стерлингов. Налоговая служба Великобритании грозится добиваться тюремного срока для тех, кто особенно нагло не платит налоги. Интересно, сколько русских среди этих уклоняющих от налогов лиц.
События за июнь 2025
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