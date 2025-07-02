Самостоятельный расчет НДФЛ, снижение налога на продукты, налоговый крах йога в обзоре

3. Налоговый крах йоги

В США за неуплату налогов сел Грегори Гумучио. Он являлся основателем международной сети студий йоги – «Йога для народа» (кто-нибудь занимался у них?). Компания работала в США, Испании и Израиле (может и у нас была). Как заявил прокурор, Грегори Гумучио построил прибыльную империю йоги и неплохо жил за счёт её успеха, но отказывался платить налоги. За что и загремел на 4 года, а в довесок должен еще уплатить 2,5 млн. долларов.

Вот до чего йога доводит