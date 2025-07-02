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Юзвак Максим
Обзор налоговых новостей

Самостоятельный расчет НДФЛ, снижение налога на продукты, налоговый крах йога в обзоре

Анализ отдельных налоговых событий.

Анализ отдельных налоговых событий можно посмотреть:

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1. Снижение налога на продукты

Депутаты решили помочь простым смертным и снизить НДС на массовые продукты – мясо, яйца, молоко и т.д. (короче, то, что мы с вами любим). Авторы наивно полагают, что снижение налоговой ставки приведет к уменьшению цен. Хотя как наш опыт, так и зарубежный показывают, что максимум, чего можно ожидать от снижения НДС – это замедление роста цен и то не факт (Законопроект № 955850-8).

Ожидание и реальность

2. Сервис по расчету НДФЛ

ФНС России радуют нас новым сервисом (лучше бы, конечно, новыми льготами) по расчету НДФЛ. Правда, воспользоваться им могут только налоговые резиденты, да и расчет производится лишь по доходам за 2025 года. А так штука полезная, можно пользоваться (https://www.nalog.gov.ru/rn87/service/ndflcalc/).

Считай – но не просчитайся

3. Налоговый крах йоги

В США за неуплату налогов сел Грегори Гумучио. Он являлся основателем международной сети студий йоги – «Йога для народа» (кто-нибудь занимался у них?). Компания работала в США, Испании и Израиле (может и у нас была). Как заявил прокурор, Грегори Гумучио построил прибыльную империю йоги и неплохо жил за счёт её успеха, но отказывался платить налоги. За что и загремел на 4 года, а в довесок должен еще уплатить 2,5 млн. долларов.

Вот до чего йога доводит

Материалы за июнь 2025

  • Налоговые споры за июнь 2025 - ссылка

Информации об авторе

Юзвак Максим

Юзвак Максим

Юрист в самозанятый

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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