Самостоятельный расчет НДФЛ, снижение налога на продукты, налоговый крах йога в обзоре

Анализ отдельных налоговых событий можно посмотреть:
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1. Снижение налога на продукты
Депутаты решили помочь простым смертным и снизить НДС на массовые продукты – мясо, яйца, молоко и т.д. (короче, то, что мы с вами любим). Авторы наивно полагают, что снижение налоговой ставки приведет к уменьшению цен. Хотя как наш опыт, так и зарубежный показывают, что максимум, чего можно ожидать от снижения НДС – это замедление роста цен и то не факт (Законопроект № 955850-8).
Ожидание и реальность
2. Сервис по расчету НДФЛ
ФНС России радуют нас новым сервисом (лучше бы, конечно, новыми льготами) по расчету НДФЛ. Правда, воспользоваться им могут только налоговые резиденты, да и расчет производится лишь по доходам за 2025 года. А так штука полезная, можно пользоваться (https://www.nalog.gov.ru/rn87/service/ndflcalc/).
Считай – но не просчитайся
3. Налоговый крах йоги
В США за неуплату налогов сел Грегори Гумучио. Он являлся основателем международной сети студий йоги – «Йога для народа» (кто-нибудь занимался у них?). Компания работала в США, Испании и Израиле (может и у нас была). Как заявил прокурор, Грегори Гумучио построил прибыльную империю йоги и неплохо жил за счёт её успеха, но отказывался платить налоги. За что и загремел на 4 года, а в довесок должен еще уплатить 2,5 млн. долларов.
Вот до чего йога доводит
Материалы за июнь 2025
Налоговые споры за июнь 2025 - ссылка
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