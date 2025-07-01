ТОП-3 судебных акта по налогам за июнь 2025

Рассматриваются ключевые события по налогам
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Госпошлина по спору о нерассмотрении обращений
Гражданин возмутился, что должен платить госпошлину за апелляционную жалобу по делу о ненадлежащем рассмотрении его обращения в прокуратуру (кстати, размер пошлины был 150 рублей). Говорит, это нарушает его конституционные права, поэтому пошел в Конституционный Суд. Но Суд поругания Конституции не обнаружил и сказал, что уплата пошлины предусмотрена законом (Определение от 29 апреля 2025 № 963-О).
Налоги при возврате долга
Верховный Суд подготовил второй в 2025 году обзор судебной практики, который сейчас активно разбирают по косточкам. Есть там и налоговый раздел, содержащий два спора. Первый из них связан с обложением процентов по займу, которые выплачиваются самозанятому. Так вот, такие проценты налогом на самозанятых не облагаются и должны включаться в базу по НДФЛ. Должники, которые выплачивают такие проценты, не должны забывать об обязанностях налогового агента. Другой спор связан с возможностью применения льгот по страховым взносам в радиоэлектронной промышленности (Обзор судебной практики ВС РФ № 2 (2025))
Пошлина в банкротстве по долгам, удостоверенным нотариально
Сбербанк возмутился тем, что ему приходится, как простым смертным, платить пошлину по делам о банкротстве за включение своих требований в реестр кредиторов. Говорит, что хочет не платить, как и кредиторы, чьи требования подтверждены судебными актами. Но Конституционный Суд доводами банка Всея Руси не проникся, указав, что подтверждающая сила нотариальной надписи и судебного акта разные – поэтому одни платят пошлину, а другие нет (Определение от 29 мая 2025 г. № 1509-О).
Практика Конституционного Суда за 2024
События за июнь 2025
Новый подоходный налог, вычеты у самозанятых, налог на подземный транспорт - ссылка
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