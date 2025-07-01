ТОП-3 судебных акта по налогам за июнь 2025

Налоги при возврате долга

Верховный Суд подготовил второй в 2025 году обзор судебной практики, который сейчас активно разбирают по косточкам. Есть там и налоговый раздел, содержащий два спора. Первый из них связан с обложением процентов по займу, которые выплачиваются самозанятому. Так вот, такие проценты налогом на самозанятых не облагаются и должны включаться в базу по НДФЛ. Должники, которые выплачивают такие проценты, не должны забывать об обязанностях налогового агента. Другой спор связан с возможностью применения льгот по страховым взносам в радиоэлектронной промышленности (Обзор судебной практики ВС РФ № 2 (2025))