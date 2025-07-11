Обзор: уменьшение зарплаты на вычеты по ГТО, НДФЛ при отмене продажи недвижимости, лучшие налогоплательщики России

Анализ отдельных налоговых событий можно посмотреть:
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1. НДФЛ при недействительности продажи квартиры
Минфин повторил уже известную позицию, как исчислять срок владения недвижимостью, если сделку по продаже признали недействительной. Здесь все просто, срок владения продавца не будет прерываться. Иными словами, срок начинает течь с момента первичной регистрации прав продавца на объект (Письмо от 4 апреля 2025 г. № 03-04-05/33644).
2. Уменьшение зарплаты на вычеты по ГТО
ФНС разъяснила, как людям, готовым к труду и обороне, уменьшить НДФЛ с зарплаты на вычеты по ГТО. Для этого надо принести работодателю удостоверение о получении знака ГТО, а также подтвердить прохождение диспансеризации – потому что надо быть не только спортивным, но и здоровым. Размер вычеты составляет 18 000 рублей, то есть Ваш налог уменьшиться и будет возвращен в сумме 2 340 рублей.
Мелочь, а приятно.
3. Лучшие налогоплательщики
Тут в Форбсе решили рассказать, о лучших налогоплательщиках, которым не жалко в бюджет 1 млрд. перечислить и даже больше. Оказалось, что в списке все известные фамилии – тут Вам и Михельсон, и Курцер, и Коган. Ладно-ладно есть среди них и Медведев (но не Дмитрий), Александров, Березкин. Всего набралось 24 фамилии.
Правда, заплатили эти товарищи в реальности в бюджет 1 млрд. рублей, неясно. Расчет Форбс делает на глазок. То есть просто выясняет, у кого доход более 6,67, и исходит из того, что с такого дохода хотя бы миллиард НДФЛ нужно заплатить. Но это не факт, потому что НК РФ предоставляет множество возможностей уменьшить облагаемую базу на те же расходы.
События за июль 2025
Рост пошлин на мигрантов и автомобилистов, нулевой НДС по БПЛА, ограничение льгот - ссылка
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