Обзор: уменьшение зарплаты на вычеты по ГТО, НДФЛ при отмене продажи недвижимости, лучшие налогоплательщики России

3. Лучшие налогоплательщики

Тут в Форбсе решили рассказать, о лучших налогоплательщиках, которым не жалко в бюджет 1 млрд. перечислить и даже больше. Оказалось, что в списке все известные фамилии – тут Вам и Михельсон, и Курцер, и Коган. Ладно-ладно есть среди них и Медведев (но не Дмитрий), Александров, Березкин. Всего набралось 24 фамилии.

Правда, заплатили эти товарищи в реальности в бюджет 1 млрд. рублей, неясно. Расчет Форбс делает на глазок. То есть просто выясняет, у кого доход более 6,67, и исходит из того, что с такого дохода хотя бы миллиард НДФЛ нужно заплатить. Но это не факт, потому что НК РФ предоставляет множество возможностей уменьшить облагаемую базу на те же расходы.