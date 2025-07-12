«Шоколад от рака» за миллион рублей

Эта история не о дубайском шоколаде, а о человеческой подлости, которая пробивает дно.

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Эта история не о дубайском шоколаде, а о человеческой подлости, которая пробивает дно.

Особенности больных

Человек, сталкиваясь с серьезным заболеванием или болезнью близкого, становится внушаемым, им легко манипулировать. Он хватается за любую соломинку, чтобы не потерять самое дорогое, что у него есть. Этим пользуются мошенники. Ну чего хотя бы стоят "пирамидки Гордона", которые должны были излечить от онкологии (да-да, их продавал тот самый Д. Гордон, который включён в перечень экстремистов и террористов).

Но в нашей истории мошенники действуют гораздо изобретательней Гордона.

Научная "обоснованность"

В сети стали публиковаться предложения о приобретении чудодейственного шоколада, который излечивает рак.

При этом акцент делается на научном характере такого лечения. Дельцы указывают, что стрептококковый шоколад создан по методу нобелевского лауреата и известного онколога Уильяма Коли (12 января 1862 — 16 апреля 1936).

Естественно, что никаким нобелевским лауреатом Коли не был, но кто станет это проверять?

В своих исследованиях Коли, действительно, пытался создать препарат, препятствующий образованию опухоли, - "вакцина Коли", где ключевую роль играли определенные типы стрептококковых бактерий. Однако доказательств эффективности такого метода нет, хотя исследования в этом направлении продолжаются.

В любом случае, если когда-нибудь препарат на основе "метода Коли" и будет создан, он не будет в виде шоколада.

"Рыночная" стоимость

Все прекрасно знают, что настоящие препараты (их курсы) для лечения рака стоят больших денег. Поэтому, чтобы не выбиваться из этого ряда, мошенники, не стесняясь, называют цену 1 200 000 рублей. Тем самым у жертвы создается впечатление, что предлагается реальный препарат, не хуже других. Ну потому что не может пустышка стоить таких денег.

"Скидка" и "Фонд"

Но и применительно к цене мошенники делают очень хитрый ход, со знанием человеческой психологии. Понимая, что для большинства такая стоимость не подъемна, они предлагают подать заявку на "чудо шоколад" через некий Фонд, который возьмет на себя большую часть расходов. Таким образом, заплатить придется всего лишь 375 тыс. рублей.

То есть у отчаявшихся людей создается аура"официальности и законности" всей процедуры закупки. А скидка в 70% еще больше усиливает желание приобрести "шоколад".

Итоги

Итак, чтобы исключить какие-либо подозрения у людей, желающих излечиться, продавцы шоколада создают видимость:

научности

официальности

доступности дорого препарата.

Очень тонкий расчет, который, видимо, позволил обмануть немало людей.

Эту историю раскрутили ребята с телеграмм-канала MedIQLab. Правоохранительные органы извещены и будем надеяться мошенники понесут заслуженное наказание ( расстрел ).

Заключение

Чтобы не попадаться в сети мошенников в вопросах здоровья, нужно помнить простое правило, если вам предлагают некое чудодейственное лекарство, которое нигде не зарегистрировано и мало кто о нем знает, то вас пытаются обмануть.