Взносы военных пенсионеров, льготы политических церквей, НДФЛ при разделе наследства в обзоре

3. Льготы для политических церквей

Вообще церковь не должна вмешиваться в дела государственные. Поэтому и оказывать на выборах поддержку кандидатам на государственные должности она не имеет права. В противном случае это может быть поводом для лишения налоговых льгот. Такие были правила в законодательстве США. Но их решили поменять. Налоговая служба допустила, что поддержка кандидата не лишит американские церкви освобождения от налогов. Было отмечено, что обсуждение политических кандидатов через призму религии нельзя рассматривать в качестве вмешательства в политическую кампанию.