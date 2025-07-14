ЦОК КПП УСН 14.07 Мобильный
🎁 Мастер-класс: прайс и договор. Дадим шаблоны
Юзвак Максим
Обзор налоговых новостей

Взносы военных пенсионеров, льготы политических церквей, НДФЛ при разделе наследства в обзоре

Анализ отдельных налоговых событий.

Анализ отдельных налоговых событий можно посмотреть:

Телеграм: https://t.me/Taxruss

1. Пенсионные взносы арбитражных управляющих

Один арбитражный управляющий из числа военных пенсионеров возмутился, что от него требуют заплатить пенсионные взносы за периоды, предшествующие вступлению в силу закона, который освободил управляющих от обязательной уплаты взносов на пенсию. С этим вопросом он дошел до Конституционного Суда. Но Суд, поразмыслив, ответил, что распространение освобождения на предшествующие периоды, иначе говоря, обратная сила закона является прерогативой законодателя. А раз законодатель обратную силу не установил, то взносы заплатить за предшествующие периоды придется (Определение от 26 июня 2025 г. № 1762-О).

2. НДФЛ при получении компенсации за наследство

Минфин России рассмотрел вопрос о последствиях по НДФЛ при выплате компенсации наследнику при разделе наследства. Было отмечено, что от НДФЛ освобождается лишь наследственное имущество. Компенсация при разделе наследства к такому имуществу не относится, поэтому должна облагаться НДФЛ (Письмо от 30 мая 2025 г. № 03-04-05/53283).

3. Льготы для политических церквей

Вообще церковь не должна вмешиваться в дела государственные. Поэтому и оказывать на выборах поддержку кандидатам на государственные должности она не имеет права. В противном случае это может быть поводом для лишения налоговых льгот. Такие были правила в законодательстве США. Но их решили поменять. Налоговая служба допустила, что поддержка кандидата не лишит американские церкви освобождения от налогов. Было отмечено, что обсуждение политических кандидатов через призму религии нельзя рассматривать в качестве вмешательства в политическую кампанию.

Информации об авторе

Юзвак Максим

Юзвак Максим

Юрист в самозанятый

498 подписчиков3 471 пост

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Начать дискуссию

ГлавнаяКонференцияПремиум