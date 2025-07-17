Практика Конституционного Суда РФ по налогам за 2024

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Общие вопросы

Определение от 30 мая 2024 г. № 1140-О (Дураченко Е.Н.)

Основание для обращения: Внесенные им изменения в НК РФ не устанавливают аналогичную предусмотренной в ранее действовавшем законодательстве льготу по налогу на имущество физических лиц для граждан, выполнявших интернациональный долг в Афганистане.

Позиция Суда: При внесении изменений в налоговое регулирование, включая изменения, ограничивающие сферу применения ранее установленных налоговых льгот, законодателем должны быть соблюдены требования к действию во времени таких актов налогового законодательства (Определения от 2 октября 2019 года N 2605-О и от 30 января 2020 года N 43-О).

Постановление от 25 октября 2024 г. № 48-П (Верховный Суд Республики Карелия)

Основание для обращения: абзац второй пункта 4 статьи 48 НК РФ (в действующей редакции, введенной Федеральным законом от 14 июля 2022 года N 263-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации") позволяет не учитывать (в рамках рассмотрения требования налогового органа о взыскании обязательных платежей в порядке искового производства) нарушение налоговым органом срока на обращение в суд с заявлением о вынесении судебного приказа, если он был отменен на основании возражений налогоплательщика относительно его исполнения.

Позиция Суда: Признать абзац второй пункта 4 статьи 48 НК РФ не противоречащим Конституции Российской Федерации, поскольку он в системе действующего правового регулирования предполагает обязанность суда, рассматривающего административное исковое заявление о взыскании налоговой задолженности, проверить соблюдение налоговым органом не только шестимесячного срока на подачу соответствующего иска, исчисляемого с момента отмены судебного приказа о взыскании той же задолженности после поступления возражений налогоплательщика, но и шестимесячного срока на обращение за вынесением такого судебного приказа, а также наличие оснований для их восстановления.

Определение от 26 сентября 2024 г. № 2551-О (Визит)

Основание для обращения: Оспариваемые нормы позволяют налоговым органам осуществлять взыскание налоговой задолженности без учета нарушения ими сроков проведения выездной налоговой проверки, вынесения решения по ее результатам и направления налогоплательщику требования об уплате налоговой задолженности.

Позиция Суда: Оспариваемые законоположения предполагают необходимость учета нарушения налоговым органом сроков проведения контрольных мероприятий и вынесения по их результатам решения при оценке правомерности осуществления налоговым органом его полномочий по принудительному взысканию налоговой задолженности, а потому они не могут расцениваться как нарушающие конституционные права заявителя в указанном в жалобе аспекте.

Налоговый контроль

Определение от 11 июня 2024 г. № 1437-О (Ле-Интеграция)

Основание для обращения: Оспариваемые нормы фактически расширяют субъектный состав лиц, территории и помещения которых могут быть подвергнуты таким мерам налогового контроля, как осмотр и выемка предметов и документов, позволяют налоговым органам проводить указанные мероприятия в отношении неограниченного круга лиц, включая тех лиц, в отношении которых ими не проводится налоговых проверок, а также не по месту нахождения проверяемых ими налогоплательщиков, что представляет собой не предусмотренное федеральным законом ограничение свободы экономической деятельности субъектов предпринимательской деятельности.

Позиция Суда: Установленные положениями Налогового кодекса Российской Федерации, регламентирующими порядок и основания проведения в рамках выездной налоговой проверки осмотра и выемки документов и предметов, перечень и объем контрольных мероприятий отвечают целям законодательного регулирования налогового контроля, направленного в том числе на выявление схем искусственного уменьшения налоговых обязательств, и не предполагают их произвольного и формального применения должностными лицами налоговых органов.

Определение от 25 апреля 2024 г. № 1104-О (МВП ТАЛИСМАН)

Основание для обращения: Оспариваемые нормы позволяют произвольно отказывать в возможности учета расходов налогоплательщика по сделкам с контрагентами, признанными техническими компаниями, в полном объеме, исключая также и применение расчетного пути определения расходов налогоплательщика.

Позиция Суда: статья 54.1 НК РФ, определяющая пределы осуществления прав по исчислению налоговой базы и (или) суммы налога, сбора, страховых взносов, направлена на установление допустимых границ вмешательства налоговых органов в хозяйственную деятельность налогоплательщика с учетом необходимости обеспечения выявления необоснованного уменьшения налоговой базы и указывает на обстоятельства и условия, которые могут быть приняты во внимание налоговым органом при квалификации действий налогоплательщика как незаконных. Сами по себе оспариваемые положения данной статьи не препятствуют установлению действительного размера налоговой обязанности налогоплательщика, который определяется правоприменительными органами исходя из фактических обстоятельств конкретного дела с учетом полномочий, предоставленных им налоговым законодательством, и также не могут рассматриваться как нарушающие конституционные права налогоплательщика (определения Конституционного Суда Российской Федерации от 27 февраля 2024 года N 503-О и N 524-О и др.).

Определение от 28 марта 2024 г. № 603-О (Фирма "ФОК")

Основание для обращения: Оспариваемые положения позволяют осуществлять начисление налогоплательщику пени за те периоды просрочки уплаты налога, которые были обусловлены нарушениями налоговым органом сроков проведения мероприятий налогового контроля.

Позиция Суда: В системе действующего налогового законодательства обязанность по своевременной уплате налога в установленном законом размере, как и ответственность за ее неисполнение, возложена именно на налогоплательщика, который в том числе обязан в полной мере компенсировать нанесенный им ущерб несвоевременной уплатой налогов путем уплаты пени за каждый день просрочки.

Определение от 28 марта 2024 г. № 576-О (Эммерса)

Основание для обращения: Оспариваемые положения позволяют налоговым органам осуществлять взыскание налоговой задолженности без учета нарушения ими сроков проведения мероприятий налогового органа и вынесения решения по их результатам.

Позиция Суда: Оспариваемые положения Налогового кодекса Российской Федерации как сами по себе, так и с учетом практики их применения предполагают необходимость учета нарушения налоговым органом сроков проведения контрольных мероприятий и вынесения по их результатам решения при оценке правомерности реализации налоговым органом права на принудительное взыскание налоговой задолженности, а потому данные нормы не могут расцениваться как нарушающие конституционные права заявителя.

Определение от 18 июля 2024 г. № 1783-О (Пензтяжпромарматура)

Основание для обращения: Оспариваемые нормы позволяют налоговым органам в делах об оспаривании их решений, принятых по итогам рассмотрения материалов налоговой проверки, представлять новые доказательства, в том числе протоколы допросов свидетелей по уголовным делам, и ограничивать налогоплательщика в возможности опровержения этих доказательств.

Позиция Суда: При этом упомянутые положения не препятствуют использованию материалов уголовного дела в качестве письменных доказательств, которые не имеют заранее установленной силы и подлежат оценке по общим правилам статьи 71 АПК Российской Федерации, что способствует всестороннему и полному исследованию обстоятельств дела.

Практика Конституционного Суда за 2024

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Налог на прибыль

Определение от 30 мая 2024 г. № 1162-О (Плавит)

Основание для обращения: Оспариваемые нормы позволяют признавать внереализационным доходом налогоплательщика сумму кредиторской задолженности, которая в соответствии с гражданским законодательством не является погашенной и потому не подлежит списанию для целей налогообложения.

Позиция Суда: если после списания налогоплательщиком сумм кредиторской задолженности возникнут обстоятельства, указывающие на то, что списанная задолженность подлежит исполнению, налогоплательщик не лишен возможности скорректировать свои налоговые обязательства в установленном порядке (пункт 1 статьи 252 и статья 265 НК РФ).

Определение от 28 марта 2024 г. № 590-О (САРАТОВ-ПТИЦА)

Основание для обращения: Оспариваемые нормы позволяют налоговым органам произвольно применять их к акционерным обществам, которые не получают вклад в уставный капитал, поскольку имущество предается им в счет оплаты размещенных акций.

Позиция Суда: Пункт 1 статьи 277 Налогового кодекса Российской Федерации устанавливает в целях налогообложения прибыли организаций особенности определения доходов и расходов налогоплательщика-эмитента и налогоплательщика, приобретающего акции (доли, паи), при размещении эмитированных акций (долей, паев), в частности предполагая необходимость учета документально подтвержденных расходов физического лица как стороны, передающей организации имущество, на приобретение такого имущества. Таким образом, оспариваемые законоположения, направленные на определение экономически обоснованной стоимости передаваемого налогоплательщику-эмитенту имущества, учитываемой при расчете налоговой базы, и, как следствие, на установление действительного размера налогового обязательства плательщика налога на прибыль организаций, не могут расцениваться как нарушающие конституционные права заявителя.

НДФЛ

Постановление от 14 февраля 2024 г. № 6-П (Бужин Ю.М. и Салимжанова Л.В.)

Основание для обращения: пункт 1 статьи 221 НК РФ лишает права получить профессиональный налоговый вычет физическое лицо, признанное налоговым органом индивидуальным предпринимателем без соответствующей регистрации.

Позиция Суда: Признать пункт 1 статьи 221 и подпункт 1 пункта 1 статьи 227 НК РФ не соответствующими Конституции Российской Федерации в той мере, в какой они в системе действующего правового регулирования в силу своей неопределенности, порождающей в их взаимосвязи возможность различного истолкования, не обеспечивают однозначного решения вопроса о праве на получение профессиональных налоговых вычетов физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, чья деятельность признана налоговым органом предпринимательской.

Определение от 12 ноября 2024 г. № 2964-О (Т.А.-А.Кипкеева)

Основание для обращения: Подпункт 1 пункта 6 статьи 217.1 НК РФ истолковывается в правоприменительной практике как не позволяющий налогоплательщику для целей освобождения от налогообложения при продаже объекта недвижимого имущества применить установленный законом субъекта Российской Федерации сокращенный срок владения таким имуществом, находящимся в этом же субъекте Российской Федерации, в случае, если налогоплательщик зарегистрирован по месту жительства в другом субъекте Российской Федерации, в котором подобное сокращение срока не предусмотрено в отношении объектов недвижимого имущества, находящихся на территории иных субъектов Российской Федерации.

Позиция Суда: Вытекающая из оспариваемой нормы возможность различий в правовом регулировании минимального предельного срока владения объектом недвижимого имущества в целях освобождения от уплаты НДФЛ в субъектах Российской Федерации, приводящая, в частности, к тому, что физическое лицо - собственник объекта недвижимого имущества, расположенного на территории одного субъекта Российской Федерации, в котором предусмотрено снижение такого срока, проживающий и состоящий на учете в качестве налогоплательщика на территории другого субъекта Российской Федерации, где подобное снижение срока не предусмотрено, не может претендовать на данную льготу, сама по себе не свидетельствует о дискриминационном характере такой льготы и нарушении принципа всеобщности и равенства налогообложения.

Определение от 18 июля 2024 г. № 1799-О (Лукин А.В.)

Основание для обращения: Оспариваемое положение допускает возврат излишне удержанной налоговым агентом суммы налога на доходы физических лиц только в случае, если излишнее удержание произошло вследствие ошибки налогового агента..

Позиция Суда: Оспариваемое законоположение предполагает в системе действующего нормативного регулирования осуществление налоговым агентом возврата излишне удержанной из дохода налогоплательщика суммы налога, когда для этого имеются предусмотренные налоговым законодательством основания. Следовательно, оно не может расцениваться как нарушающее в указанном в жалобе аспекте конституционные права А.В. Лукина, требование которого о возврате суммы налога не было удовлетворено, поскольку, как установили суды, он не представил налоговому агенту документы, подтверждающие наличие расходов, подлежащих учету при расчете налоговой базы по налогу.

Налоговые новости за июнь 2025 - ссылка

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Налог на имущество

Определение от 18 июля 2024 г. № 1797-О (Попов О.Ю. и Стародумов Ю.М.)

Основание для обращения: Оспариваемое положение позволяет применять повышенную ставку налога на имущество физических лиц к нежилому помещению, которое расположено в многоквартирном доме с общей площадью нежилых помещений, превышающей 3000 кв. м, без исследования целей фактического использования таких помещений.

Позиция Суда: Пункт 2.1 статьи 1.1 Закона города Москвы "О налоге на имущество организаций", устанавливающий отдельные объекты недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как их кадастровая стоимость, и являющийся основанием для включения таких объектов в соответствующий перечень, принят законодателем субъекта Российской Федерации в рамках предоставленной ему дискреции в сфере налогообложения с использованием для указанных целей, в частности, критерия площади нежилых помещений в многоквартирном доме. Следовательно, оспариваемое законоположение, само по себе не определяющее элементы налога на имущество физических лиц, в том числе налоговую ставку, не содержит неопределенности с точки зрения критериев установления объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как их кадастровая стоимость, и не может расцениваться как нарушающее конституционные права заявителей в указанном в жалобе аспекте.

Определение от 30 января 2024 г. № 8-О-Р (О разъяснении постановления конституционного суда российской федерации от 12 ноября 2020 года № 46-П)

Налогоплательщики, в том числе не обращавшиеся в суд до вступления в силу Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 12 ноября 2020 года N 46-П, не лишены права - с учетом указанного Постановления, после его вступления в силу - обратиться с требованиями, касающимися исключения объектов недвижимого имущества из перечней. Однако судебные решения по такого рода спорам во всяком случае не могут затрагивать налоговых обязательств, уже возникших на момент вступления в силу названного Постановления, в том числе приводить к возврату денежных сумм, уплаченных налогоплательщиками по этим обязательствам, из бюджетов.

Земельный налог

Определение от 27 февраля 2024 г. № 525-О (Семенов А.Б.)

Основание для обращения: Оспариваемое положение не предоставляет возможности при расчете взыскиваемой суммы неосновательного обогащения, возникшего в связи с использованием находящегося в публичной собственности земельного участка, применить предусмотренное данной нормой правило об уменьшении размера налогового обязательства по земельному налогу.

Позиция Суда: Оспариваемое законоположение, устанавливающее для отдельных категорий налогоплательщиков налоговую льготу в виде возможности уменьшения налоговой базы по земельному налогу, не регламентирует вопросы определения размера неосновательного обогащения на стороне лица, надлежащим образом не оформившего свое землепользование. Следовательно, само по себе оно не нарушает конституционных прав А.Б. Семенова в указанном им аспекте с учетом того, что согласно представленным судебным актам возникший между администрацией муниципального образования и заявителем спор касался взыскания с него неосновательного обогащения за пользование земельным участком без договора аренды и не был связан с уплатой земельного налога.

Определение от 30 января 2024 г. № 38-О (Зайцев А.С.)

Основание для обращения: Оспариваемые положения исключают возможность учета для целей налогообложения факта владения земельным участком до момента его раздела, а также поскольку допускают различный подход к определению времени владения разными объектами недвижимого имущества..

Позиция Суда: В ранее принятых и сохраняющих силу решениях Конституционный Суд Российской Федерации пришел к выводу, что при исчислении минимального срока владения земельными участками, образованными в результате раздела другого земельного участка, для целей применения налоговых льгот, связанных с реализацией соответствующих объектов недвижимости, наряду с Налоговым кодексом Российской Федерации подлежат учету нормы иной отраслевой принадлежности, в силу которых при разделе земельного участка возникают новые объекты недвижимого имущества, а срок нахождения в собственности налогоплательщика данных объектов определяется на основании действующего законодательства, в том числе о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним (определения от 13 мая 2014 года N 1129-О, от 19 июля 2016 года N 1730-О и от 18 июля 2017 года N 1726-О).

Транспортный налог

Определение от 30 января 2024 г. № 30-О (Чуркин П.А.)

Основание для обращения: Оспариваемые нормы привели к необходимости уплаты налогоплательщиком транспортного налога за не принадлежащую ему долю в праве собственности на транспортное средство.

Позиция Суда: оспариваемые заявителем положения Правил государственной регистрации транспортных средств в регистрационных подразделениях Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации, предусматривающие возможность осуществления постановки транспортных средств на государственный учет только за одним юридическим или физическим лицом либо индивидуальным предпринимателем и не регулирующие вопросы определения налогоплательщика для целей исчисления и уплаты транспортного налога, не могут рассматриваться как нарушающие конституционные права заявителя в указанном в жалобе аспекте..

НДПИ

Определение от 25 апреля 2024 г. № 1090-О (Гранит)

Основание для обращения: Оспариваемые нормы позволяют признавать объектом обложения налогом на добычу полезных ископаемых не само добытое полезное ископаемое (строительный камень), а продукт его переработки - щебень.

Позиция Суда: При определении добытого полезного ископаемого в целях налогообложения необходимо принимать во внимание в совокупности сведения, содержащиеся в лицензии на пользование недрами, техническом проекте разработки месторождения, данных государственного баланса запасов полезных ископаемых, стандартах качества полезного ископаемого и иных документах налогоплательщика, являющегося недропользователем.

Страховые взносы

Определение от 28 марта 2024 г. № 601-О (Кокорин А.А.)

Основание для обращения: Оспариваемые нормы допускают взыскание с индивидуального предпринимателя, не имеющего достаточного уровня доходов, задолженности по страховым взносам на основании постановления налогового органа, направляемого судебным приставам, а также ограничивают право на судебное обжалование соответствующих актов уполномоченных органов.

Позиция Суда: установленная федеральным законодателем обязанность по уплате страховых взносов осуществляющими на свой риск деятельность индивидуальными предпринимателями независимо от наличия дохода от такой деятельности гарантирует индивидуальным предпринимателям предоставление страхового обеспечения с учетом уплаченных ими страховых взносов и также не может расцениваться как нарушающая конституционные предписания (определения Конституционного Суда Российской Федерации от 16 марта 2006 года N 69-О, от 23 апреля 2015 года N 795-О и др.).

Госпошлина

Определение от 27 февраля 2024 г. № 522-О (Яковлева Г.Н.)

Основание для обращения: Заявительница полагает, что поскольку административное исковое заявление в ее интересах было подано прокурором, который освобожден от уплаты государственной пошлины, то и она не должна платить государственную пошлину при обжаловании решения по такому делу.

Позиция Суда: В силу подпункта 9 пункта 1 статьи 333.36 НК РФ прокуроры освобождаются от уплаты государственной пошлины по делам, рассматриваемым в соответствии с законодательством об административном судопроизводстве судами общей юрисдикции. Это, однако, не означает, что другие участники дел, инициированных прокурором, освобождаются от уплаты государственной пошлины при подаче апелляционной жалобы. В то же время само по себе такое освобождение не исключается, поскольку пункт 2 статьи 333.20 НК РФ предусматривает право Верховного Суда Российской Федерации, судов общей юрисдикции или мировых судей, исходя из имущественного положения плательщика, освободить его от уплаты государственной пошлины по делам, рассматриваемым указанными судами или мировыми судьями, либо уменьшить ее размер, а также отсрочить (рассрочить) ее уплату.

Постановление от 20 февраля 2024 г. № 7-П (ДОМ.РФ)

Основание для обращения: Оспариваемое законоположение предполагает, что при государственной регистрации права общей долевой собственности владельцев инвестиционных паев на недвижимое имущество, составляющее ПИФ, государственная пошлина подлежит уплате в двойном размере в силу того, что одновременно производится государственная регистрация доверительного управления недвижимым имуществом, находящимся в составе фонда.

Позиция Суда: Признать подпункт 22.1 пункта 1 статьи 333.33 НК РФ не противоречащим Конституции Российской Федерации, поскольку по своему конституционно-правовому смыслу в системе действующего правового регулирования он не предполагает взимания государственной пошлины отдельно как за государственную регистрацию права общей долевой собственности владельцев инвестиционных паев на недвижимое имущество, составляющее ПИФ (приобретаемое для включения в состав фонда), так и за государственную регистрацию ограничения соответствующего права (обременения имущества) в виде осуществляемого управляющей компанией фонда доверительного управления в случаях, когда эти регистрационные действия осуществляются на основании заявления управомоченного лица одновременно.

Определение от 29 ноября 2024 г. № 3062-О (Горобей А.В.)

Основание для обращения: Оспариваемые нормы позволяют распространять установленный в части первой статьи 390.3 ГПК Российской Федерации срок подачи кассационной жалобы в судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации на случаи, когда заинтересованное лицо обращается к Председателю этого суда, его заместителю с просьбой не согласиться с определением судьи этого суда об отказе в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции, возлагая на указанное лицо дополнительные расходы по уплате государственной пошлины.

Позиция Суда: Обращение заинтересованного лица к Председателю Верховного Суда Российской Федерации, его заместителю в порядке, предусмотренном частью третьей статьи 390.7 ГПК Российской Федерации, осуществляется в форме кассационной жалобы в установленный законом трехмесячный срок и в соответствии с требованиями, предъявляемыми к содержанию такой жалобы, в том числе с приложением к ней документа, подтверждающего уплату государственной пошлины. Государственная пошлина относится к федеральным налогам и сборам (пункт 10 статьи 13, пункт 1 статьи 333.16 НК РФ), а в силу статьи 57 Конституции Российской Федерации каждый обязан платить законно установленные налоги и сборы.

ТОП-3 Налоговых споров за 1 полугодие 2024

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События за июль 2025