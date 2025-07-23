Обзор: НДС при выкупе арендного жилья, НПД по оценщикам, налоги в практике Конституционного Суда

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1. НДС при выкупе арендованного жилья

Минфин России обращает внимание, что если договором аренды жилья предусмотрен переход права собственности к арендатору по окончании аренды, то выкупные суммы по такому договору не должны облагаться НДС. Это обусловлено тем, что продажа жилья не облагается НДС (Письмо от 24 июня 2025 г. № 03-07-07/61219).

2. Налог на самозанятых по оценщикам

В правовых базах появилось старенькое письмо ФНС России, где указывается, что оценщик не сможет применять налог на самозанятых по доходам от оценки, поскольку это прямо запрещено законом. Кроме того, оценщику с момента регистрации своего статуса придется платить страховые взносы (Письмо от 12 августа 2020 г. № КВ-4-14/12951@).

3. Налоги в практике Конституционного Суда

Конституционный Суд подготовил обзор споров, рассмотренных во втором квартале сего года. Есть в нем и наши любимые налоги и сборы. Так, Конституционный Суд напомнил, что повышение в несколько раз судебной пошлины не противоречит Конституции (Постановление от 10 апреля 2025 № 16-П). В другом акте Суд отметил, что взимание пошлины в арбитражных судах за апелляционное и кассационное обжалование по делам об административных правонарушениях каких-либо конституционных прав не нарушает (Определение от 13 мая 2025 № 1219-О). Также нет ничего плохого в том, когда начисляется пени за периоды нарушения налоговым органом сроков, установленных в отношении налоговых проверок (Постановление от 13 мая 2025 № 20-П).