Практика Верховного Суда РФ по налогам за 2024

НДС (налоговые, гражданские, банкротные споры)

Определение от 6 сентября 2024 г. № 306-ЭС24-7343 (Тролза против Нива-Агро Плюс)

Доводы Компании о том, что истец с момента признания его несостоятельным (банкротом) и открытием процедуры конкурсного производства не направляет ответчику счета-фактуры с выделенной в них суммой НДС, поэтому у арендатора не возникает обязанности по уплате НДС, подлежат отклонению, поскольку прекращение у арендодателя (исполнителя, продавца) обязанности по уплате НДС не влечет изменение условия договора о цене, а Компания выплачивает Обществу в структуре арендной платы не налог, а погашает гражданско-правовое обязательство. Сокращение расходов Общества на суммы налогов относится к результату его хозяйственной деятельности, а наличие или отсутствие возможности сокращения Компанией своих расходов, в том числе на основании вычетов по обязательным платежам, относится к ее предпринимательской деятельности, поэтому результаты собственной деятельности контрагентов не могут в одностороннем порядке изменять размеры принятых по отношению друг к другу обязательств.

Ссылка арендатора на то, что при согласовании условий договора стороны не предполагали введение процедуры несостоятельности (банкротства) в отношении арендодателя, не может служить основанием для одностороннего отказа Компании по оплате установленных Договором арендных платежей, поскольку в случае несогласия арендатора на оплату аренды в размере, установленном Договором аренды, в связи с изменением системы налогообложения на стороне арендодателя он мог поставить вопрос об изменении условий договора, а арендодатель в таком случае мог бы ставить вопрос о расторжении договора аренды для заключения его с теми, кто согласился бы на указанные условия.

Определение от 13 августа 2024 г. № 305-ЭС24-4009 (ТКМ)

Для цели отнесения налоговой задолженности по восстановленному НДС к реестровой или текущей следует руководствоваться периодом, в который совершена операция, ставшая основанием для формирования налоговой базы для осуществления вычета.

В исключительных случаях при выявлении судом в рамках конкретного дела намерения контролирующих лиц воспользоваться процедурой банкротства как предоставляющей льготный налоговый режим для передачи актива в условиях отсутствия реальных признаков объективного банкротства, - арбитражный суд, реализуя свои дискреционные полномочия по управлению банкротным процессом, вправе рассмотреть вопрос об изменении очередности требования уполномоченного органа посредством повышения его до текущих платежей пятой очереди применительно к подходу, занятому в пункте 10 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 06.12.2013 N 88 "О начислении и уплате процентов по требованиям кредиторов при банкротстве".

Определение от 26.06.2024 № 305-ЭС24-4194 (Русский Имидж против Красногорска)

Поскольку предоставление органом местного самоуправления земельного участка под размещение рекламной конструкции не относится к вопросам местного значения, то есть не является его исключительным полномочием, такая деятельность облагается НДС.

При этом, принимая во внимание, что особенности уплаты НДС при реализации прав на заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях общего пользования пунктом 3 статьи 161 Налогового кодекса не установлены, при реализации указанных имущественных прав НДС уплачивается в общеустановленном порядке, то есть самим муниципальным учреждением.

Определение от 4 апреля 2024 г. № 305-ЭС23-26201 (СИТРОНИКС АЙ ТИ против Банк ВТБ)

Если совершаемые между участниками оборота операции становятся облагаемыми вследствие изменения законодательства, то по общему правилу цена, по которой оплачивается исполнение договора, не включавшая в себя НДС, должна быть увеличена на сумму налога в силу закона (пункт 1 статьи 424 ГК РФ, пункт 1 статьи 168 НК РФ), за исключением случаев, когда иные гражданско-правовые последствия изменения условий налогообложения будут предусмотрены нормативными правовыми актами или иное соглашение о размере цены, включающей в себя налог, не будет достигнуто между сторонами.

Определение от 13 февраля 2024 г. № 305-ЭС23-18327 (Арсенал против АГР Лизинг)

Если в договоре нет прямого указания на то, что установленная в нем цена не включает в себя сумму налога и иное не следует из обстоятельств, предшествующих заключению договора, или прочих условий договора, судам надлежит исходить из того, что предъявляемая покупателю продавцом сумма налога выделяется последним из указанной в договоре цены, для чего определяется расчетным методом

Иными словами, установленную договором цену покупатель (заказчик, арендатор) обязан уплатить вне зависимости от того, как продавец (исполнитель, арендодатель) должен распорядиться полученными средствами, в том числе безотносительно того, какие именно налоговые платежи в бюджет продавец (исполнитель, арендодатель) должен произвести в соответствии с законодательством о налогах и сборах и в каком размере.

Определение от 13.06.2024 № 305-ЭС20-4777(4) (Ангстрем-Т)

Определение от 3 июня 2024 г. № 305-ЭС23-19921 ( Парк Подвязново)

Для цели отнесения налоговой задолженности по восстановленному НДС к реестровой или текущей следует руководствоваться периодом, в который совершена операция, ставшая основанием для формирования налоговой базы для осуществления вычета.

В исключительных случаях при выявлении судом в рамках конкретного дела намерения контролирующих лиц воспользоваться процедурой банкротства как предоставляющей льготный налоговый режим для передачи актива в условиях отсутствия реальных признаков объективного банкротства, - арбитражный суд, реализуя свои дискреционные полномочия по управлению банкротным процессом, вправе рассмотреть вопрос об изменении очередности требования уполномоченного органа посредством повышения его до текущих платежей пятой очереди применительно к подходу, занятому в пункте 10 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 06.12.2013 N 88 "О начислении и уплате процентов по требованиям кредиторов при банкротстве".

Определение от 30 мая 2024 г. № 305-ЭС23-18582 (Газпром трансгаз Ставрополь против СОГАЗ)

Определение от 29 мая 2024 г. № 305-ЭС23-27253 (Газпром трансгаз Ухта против СОГАЗ)

Определение от 22 марта 2024 г. N 305-ЭС23-23140 (Газпром трансгаз Самара против СОГАЗ)

Определение от 22 февраля 2024 г. № 305-ЭС23-24306 (Газпром трансгаз Ухта против СОГАЗ)

Определение от 20 февраля 2024 г. N 305-ЭС23-22426 (Газпром трансгаз Саратов против СОГАЗ)

Суммы возмещения убытков или ущерба, после их выплате страховщиком в соответствии с пунктом 3 статьи 250 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Налоговый кодекс) включаются в состав внереализационных доходов страхователя. Соответственно, страхователь (выгодоприобретатель), получивший сумму страхового возмещения, учитывает ее при исчислении налога на прибыль организаций, в том числе и с включением в состав облагаемых доходов согласованной в договоре суммы убытков, равной НДС. Следовательно, право страхователя (выгодоприобретателя) на вычет сумм НДС, установленное в статьях 171, 172 Налогового кодекса, напрямую не связано с суммой убытков, полученной им в виде страхового возмещения.

При таких обстоятельствах у общества "СОГАЗ" не было оснований для отказа в выплате суммы, равной НДС, урегулированной в пункте 2.11 договора, как и иных сумм, согласованных указанным договором.

Определение от 11 апреля 2024 г. № 305-ЭС23-28111 (Газпром трансгаз Чайковский против СОГАЗ)

Определение от 22 марта 2024 г. № 305-ЭС23-23146 (Газпром трансгаз Ухта против СОГАЗ)

Определение от 26 февраля 2024 г. № 305-ЭС23-25504 (Газпром трансгаз Саратов)

Пункт договора страхования имущества, предусматривающий в его общих условиях (статья 2) возмещение НДС, и иные положения договора не содержат условия, согласно которому сумма страхового возмещения может быть уменьшена при возможности страхователя (выгодоприобретателя) в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации применить к вычету суммы НДС, уплаченные подрядчику в стоимости аварийно-восстановительных работ.

Определение от 8 февраля 2024 г. № 305-ЭС23-24719 (Газпром трансгаз Москва против СОГАЗ)

Определение от 7 февраля 2024 г. № 305-ЭС23-19580 (Газпром ПХГ против СОГАЗ)

Определение от 7 февраля 2024 г. № 305-ЭС23-19096 (Газпром трансгаз Ухта против СОГАЗ)

Определение от 7 февраля 2024 г. № 305-ЭС23-17783 (Газпром добыча Надым против СОГАЗ)

Определение от 5 февраля 2024 г. № 305-ЭС23-25060 (Газпром трансгаз Нижний Новгород против СОГАЗ)

Определение от 5 февраля 2024 г. № 305-ЭС23-24843 (Газпром трансгаз Сургут против СОГАЗ)

Определение от 5 февраля 2024 г. № 305-ЭС23-24822 (Газпром трансгаз Саратов против СОГАЗ)

Определение от 18 января 2024 г. № 305-ЭС23-21183, 305-ЭС23-21181 (Газпром добыча Уренгой против СОГАЗ)

Вопрос возмещения страхователем НДС из бюджета регулируется налоговым законодательством, а не рассматриваемым в настоящем споре договором страхования. Исключение из суммы страхового возмещения НДС в отсутствие такого условия в договоре страхования нарушает принцип полного возмещения ущерба.

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