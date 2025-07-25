Новые льготы по госпошлине, НДФЛ и НДС в обзоре свежих поправок в Налоговый кодекс

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Ну что ж депутаты ушли в заслуженный отпуск. К такому знаменательному событию традиционно приурочивают подписание Президентом большого количества законов. Собственно это и произошло 23 июля, когда было подписано 56 законов. Естественно, что среди них были и налоговые, о них и погорим:

1. Освобождение и повышение пошлин

Начнем с хорошего. Теперь, нотариально оформляя дарение недвижимости на близкого родственника, можно платить пошлину в два раза меньше, чем было — это хорошо. Этим же законом предусмотрена отмена судебной пошлины по делам о лишении дееспособности душевнобольных детей (Закон № 231-ФЗ). От судебной пошлины также решили освободить участников боевых действий и их родственников при установлении фактов, имеющих юридическое значение (Закон № 230-ФЗ).

2. Новые полномочия ФНС

Теперь ФНС сможет выдавать желающим справки о финансовом состоянии компаний и предпринимателей, что можно использовать, например, для обоснования должной осмотрительности (Закон № 254-ФЗ). Правда, субъекты, в отношении которых будут выдавать эти справки, не очень-то и рады, поскольку считают такую оценку не очень объективной, но кого их мнение интересует.

3. Много льгот по НДС и немного по НДФЛ

Льготы по НДС получили администраторы софинансирования в отношении расчета стимулирующих выплат (Закон № 228-ФЗ). Другим счастливчиком стала энергосбытовая компания в новых регионах, получившая возможность не включать в базу по НДС средства, связанные с поставками электроэнергии (Закон № 229-ФЗ).

Много льгот по НДС было установлено в Законе № 227-ФЗ. В нем и нулевой НДС для высокоскоростной дороги, продление нулевой ставки для гостиниц, увеличение лимита дохода для неуплаты НДС в общепите. Кроме того, этот же Закон предусматривает освобождение от НДФЛ и взносов выплат на детей до 1 млн. рублей, если они осуществляются компаниями в отношении своих работников.