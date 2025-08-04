Куда уходит НДФЛ, рост налога на туризм, сельхозналог при терроризме в обзоре

Анализ отдельных налоговых событий можно посмотреть:

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1. Зачисление НДФЛ

Госдуме предложили поменять порядок зачисления НДФЛ. Вместо направления налога в бюджет региона, где находится работодатель, предлагается направлять его в бюджет места жительства работников. Инициатива объясняется тем, что социальные услуги работник получает в регионе проживания, но налоги работника, за счет которых и должны финансироваться такие услуги, до региона не доходят. Это, в свою очередь, ведет к недофинансированию социальных услуг и дефициту бюджетов.

Следует заметить, что у проблемы распределения НДФЛ долгая история и существуют вполне разумные аргументы за сохранение нынешнего порядка. Так, Правительство считает, что зачисление НДФЛ по региону нахождения работодателя облегчает администрирование и способствует развитию бизнеса, который, в свою очередь, обеспечивает рабочие места (Законопроект № 980247-8).

2. Сельхозналог при терроризме

Правительство хочет сделать исключения для фермеров, которые ведут хозяйство в регионах, подвергающихся обстрелам и террористическим атакам. Так, для сохранения права на применение сельхозналога (ЕСХН) в 2024-2025 гг. можно будет не соблюдать требование о 70% доле доходов от продажи собственной продукции (Законопроект № 982789-8).

3. Рост налога на туристов

Налоги на отдых опять растут. Но не у нас. На этот раз в Греции решили значительно повысить круизный сбор. Так, до конца сентября плата за высадку в портах на островах Миконос и Санторини составит 20 евро.

Нечего делать в этой Греции, езжайте в рай — Краснодарский край.