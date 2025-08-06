НДФЛ по жилью мобилизованных, льготы предпенсионерам, обложение фантомов в обзоре

Анализ отдельных налоговых событий можно посмотреть:
Телеграм: https://t.me/Taxruss
1. НДФЛ по квартирам мобилизованных
Минфину был задан вопрос, могут ли мобилизованные граждане не платить с доходов от продажи квартир НДФЛ. Минфин обращает внимание, что правила для всех едины. Согласно им для неуплаты НДФЛ при продаже квартиры необходимо владеть этим жильем по общему правилу не менее 5 лет. Если минимальный срок не выдержан, то НДФЛ придется платить (Письмо от 22 апреля 2025 г. № 03-04-09/40143).
2. Обложение фантомов
Вы знаете, что такое фантомные опционы? Нет, это не про боль. Фантомный опцион – как бы акция, но не акция. Владелец такого опциона прав на управление компанией не получает, но зато может рассчитывать на часть прибыли. Фантомный опцион часто используется для поощрения сотрудников – приятно все-таки работать и знать, что тебе и с прибыли компании что-то перепадет. Так вот Минфину задали вопрос, если в рамках мотивации сотрудников осуществляют выплаты по фантомным опционам, нужно ли платить взносы. Минфин полагает, что такие выплаты осуществляются в рамках трудовых отношений, и нет оснований освобождать их от взносов (Письмо от 17 июня 2025 г. № 03-15-05/58680).
3. Льготы предпенсионерам
ФНС России решило напомнить, что льготы предпенсионерам могут предоставляться автоматически. Это, например, касается земельного налога, когда налоговая база уменьшается на стоимость 6 соток. Также автоматически можно получить льготу по налогу на недвижимость. При этом если есть несколько объектов, а льгота применяется только к одному из них, то предпенсионер может выбрать, какой объект льготировать, но для этого придется писать заявление.
Комментарии1
Отличная статья, с интересом узнала про: "может рассчитывать на часть прибыли. Фантомный опцион часто используется для поощрения сотрудников" (обдумаю😀)