Вычеты за ГТО, новые полномочия налоговиков, расчет НДФЛ в обзоре событий ФНС

Уменьшение зарплаты на вычеты по ГТО

ФНС разъяснила, как людям, готовым к труду и обороне, уменьшить НДФЛ с зарплаты на вычеты по ГТО. Для этого надо принести работодателю удостоверение о получении знака ГТО, а также подтвердить прохождение диспансеризации – потому что надо быть не только спортивным, но и здоровым. Размер вычеты составляет 18 000 рублей, то есть Ваш налог уменьшиться и будет возвращен в сумме 2 340 рублей.