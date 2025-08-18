ЦОК ОК БСН 18.08 Мобильная
Обзор налоговых новостей

Вычеты за ГТО, новые полномочия налоговиков, расчет НДФЛ в обзоре событий ФНС

Рассматриваются ключевые события ФНС России за июль 2025

Сервис по расчету НДФЛ

ФНС России радуют нас новым сервисом (лучше бы, конечно, новыми льготами) по расчету НДФЛ. Правда, воспользоваться им могут только налоговые резиденты, да и расчет производится лишь по доходам за 2025 года. А так штука полезная, можно пользоваться (https://www.nalog.gov.ru/rn87/service/ndflcalc/).

Уменьшение зарплаты на вычеты по ГТО

ФНС разъяснила, как людям, готовым к труду и обороне, уменьшить НДФЛ с зарплаты на вычеты по ГТО. Для этого надо принести работодателю удостоверение о получении знака ГТО, а также подтвердить прохождение диспансеризации – потому что надо быть не только спортивным, но и здоровым. Размер вычеты составляет 18 000 рублей, то есть Ваш налог уменьшиться и будет возвращен в сумме 2 340 рублей.

Налог на самозанятых по оценщикам

В правовых базах появилось старенькое письмо ФНС России, где указывается, что оценщик не сможет применять налог на самозанятых по доходам от оценки, поскольку это прямо запрещено законом. Кроме того, оценщику с момента регистрации своего статуса придется платить страховые взносы (Письмо от 12 августа 2020 г. № КВ-4-14/12951@).

Новые полномочия ФНС

Теперь ФНС сможет выдавать желающим справки о финансовом состоянии компаний и предпринимателей, что можно использовать, например, для обоснования должной осмотрительности (Закон № 254-ФЗ). Правда, субъекты, в отношении которых будут выдавать эти справки, не очень-то и рады, поскольку считают такую оценку не очень объективной, но кого их мнение интересует.

