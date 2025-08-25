Налоговые итоги за июль 2025

Обзор налоговых новостей за июль 2025
Телеграм: https://t.me/Taxruss
1. Новые налоговые поправки
В конце июля депутаты Госдумы должны были уйти в отпуск. В этой связи до своего отпуска они активно старались голосовать за уже поступившие к ним на рассмотрение налоговые законопроекты, чтобы успеть положить их на стол Президенту. Соответственно, в июле мы получили следующие новые налоговые поправки:
Общие положения и налоговый контроль:
· Установление новой льготной налоговой зоны – международная зона опережающего развития (Закон № 286-ФЗ)
· Полномочия ФНС по выдаче справок о финансовой благонадежности налогоплательщиков (Закон № 254-ФЗ). К слову, в августе Налоговая служба уже успели придумать критерии, по которым будут эту благонадежность оценивать
· Порядок внесудебного взыскания налогов с граждан (Закон от № 287-ФЗ)
Госпошлина
· Снижение нотариальной пошлины при дарении жилья родственникам (Закон № 231-ФЗ)
· Отмена пошлины для участников вооруженных конфликтов и их родственников при установлении в судах различных фактов (Закон № 230-ФЗ)
· Повышение пошлин для водителей и мигрантов (Закон № 271-ФЗ)
· Установление новых пошлин по ветеринарным препаратам (Закон № 299-ФЗ)
· Изменение порядка исчисления пошлины по алкогольной лицензии, а также при оформлении прав и ограничений на недвижимость (Закон № 275-ФЗ).
НДС
· Льготы для администраторов софинансирования (Закон № 228-ФЗ)
· Льготы при обеспечении электричеством Донбасса и других новых территорий (Закон № 229-ФЗ)
· Льготы по гостиницам, общепиту, скоростным дорогам (Закон № 227-ФЗ)
· Льготы по малым беспилотникам (Закон № 297-ФЗ)
Налог на прибыль
· Особенности списания долгов участников СВО (Закон № 298-ФЗ)
НДФЛ
· Освобождение детских выплат работодателей от обложения (Законе № 227-ФЗ).
Вот такой длинный список. Сюда можно еще добавить поправки, позволяющие самозанятым получать кредитные каникулы (Закон № 276-ФЗ).
Налоговые новости за июль 2025 - ссылка
Если видео не воспроизводится - резервная ссылка
2. Перспективные предложения
Заметим, что не забывали депутаты придумывать и новые законодательные инициативы. Более того, отдельные законопроекты поступили в июле, оперативно одобрены и подписаны в том же июле. Речь идет о предложении ввести новые пошлины по мигрантам и повышении пошлин по автолюбителям (Законопроект № 960712-8, он же впоследствии Закон № 271-ФЗ). А также о проекте по нулевому НДС в отношении легких беспилотников (Законопроект № 962796-8 – Закон № 297-ФЗ).
К перспективным, но пока неодобренным, следует отнести предложение, устанавливающее последствия по УСН при выкупе доли у участника общества. Здесь, по сути, хотят законодательно оформить позицию Конституционного Суда РФ (Законопроект № 960728-8). Аналогичным образом высокие шансы на одобрение имеет проект об ограничении льгот для инвесторов, не выполняющих условия инвестконтрактов (Законопроект № 960752-8).
3. Бесперспективные предложения
Не обошлось в июле и без заведомо непроходных законопроектов. Правда, один из них интересен тем, что поднимает давнюю проблему распределения НДФЛ. Так, предложено установить, что НДФЛ должен поступать в бюджет той территории (административного образования), где проживает налогоплательщик, а не где он работает (как сейчас). Обосновывается необходимость такого изменения тем, что именно по месту проживания налогоплательщик получает социальные услуги, на которые нужны деньги, то есть налоги. Впрочем, все равно менять ничего не будут, потому что и Правительство против, да и администрировать НДФЛ легче, когда НДФЛ поступает по месту работы (Законопроект № 980247-8).
Ну и традиционно депутаты решили покрасоваться перед избирателями, выдвинув идею увеличить вычеты на детей в два раза и более. Но это предложение даже рассматривать не стали, потому что отсутствовало заключение Правительства (Законопроект № 958261-8).
Практика Конституционного Суда за 2024
События за август 2025
Вычет за диссертацию, налог на толстых мертвецов, льгота по авто инвалидов - ссылка
Начать дискуссию