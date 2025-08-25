Налоговые итоги за июль 2025

1. Новые налоговые поправки

В конце июля депутаты Госдумы должны были уйти в отпуск. В этой связи до своего отпуска они активно старались голосовать за уже поступившие к ним на рассмотрение налоговые законопроекты, чтобы успеть положить их на стол Президенту. Соответственно, в июле мы получили следующие новые налоговые поправки:

Общие положения и налоговый контроль:

· Установление новой льготной налоговой зоны – международная зона опережающего развития (Закон № 286-ФЗ)

· Полномочия ФНС по выдаче справок о финансовой благонадежности налогоплательщиков (Закон № 254-ФЗ). К слову, в августе Налоговая служба уже успели придумать критерии, по которым будут эту благонадежность оценивать

· Порядок внесудебного взыскания налогов с граждан (Закон от № 287-ФЗ)

Госпошлина

· Снижение нотариальной пошлины при дарении жилья родственникам (Закон № 231-ФЗ)

· Отмена пошлины для участников вооруженных конфликтов и их родственников при установлении в судах различных фактов (Закон № 230-ФЗ)

· Повышение пошлин для водителей и мигрантов (Закон № 271-ФЗ)

· Установление новых пошлин по ветеринарным препаратам (Закон № 299-ФЗ)

· Изменение порядка исчисления пошлины по алкогольной лицензии, а также при оформлении прав и ограничений на недвижимость (Закон № 275-ФЗ).

НДС

· Льготы для администраторов софинансирования (Закон № 228-ФЗ)

· Льготы при обеспечении электричеством Донбасса и других новых территорий (Закон № 229-ФЗ)

· Льготы по гостиницам, общепиту, скоростным дорогам (Закон № 227-ФЗ)

· Льготы по малым беспилотникам (Закон № 297-ФЗ)

Налог на прибыль

· Особенности списания долгов участников СВО (Закон № 298-ФЗ)

НДФЛ

· Освобождение детских выплат работодателей от обложения (Законе № 227-ФЗ).

Вот такой длинный список. Сюда можно еще добавить поправки, позволяющие самозанятым получать кредитные каникулы (Закон № 276-ФЗ).

Налоговые новости за июль 2025 - ссылка

Если видео не воспроизводится - резервная ссылка