Обзор: взносы на адвокатов-инвалидов из Чернобыля, налог на самозанятых при перепродаже цветов, банковская тайна подпольных бизнесменов

1. Спор за банковскую тайну

Любопытный спор между банком и налоговиками рассмотрел Верховный Суд. Так, налоговики захотели прижучить предпринимателя, который занимался бизнесом без регистрации. Для привлечения его к административной ответственности был направлен запрос в банк о предоставлении выписки и другой информации по счетам в отношении этого подпольного бизнесмена. Однако банк отказался предоставлять информацию, ссылаясь на банковскую тайну. Теперь налоговики решили привлечь к административной ответственности уже банк. И их поддерживали нижестоящие суды. А вот Верховный Суд задумался. При рассмотрении дела он отменил, что суды не оценили доводы банка о том, что запрашивать информацию, относящуюся к банковской тайне, можно только в рамках налогового контроля, а вот при привлечении к административной ответственности запрашивать сведения о счетах нельзя. В связи с этим дело было направлено на новое рассмотрение (Постановление от 15.08.2025 № 5-АД25-35-К2)