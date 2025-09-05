Обзор: взносы на адвокатов-инвалидов из Чернобыля, налог на самозанятых при перепродаже цветов, банковская тайна подпольных бизнесменов

Анализ отдельных налоговых событий можно посмотреть:
1. Спор за банковскую тайну
Любопытный спор между банком и налоговиками рассмотрел Верховный Суд. Так, налоговики захотели прижучить предпринимателя, который занимался бизнесом без регистрации. Для привлечения его к административной ответственности был направлен запрос в банк о предоставлении выписки и другой информации по счетам в отношении этого подпольного бизнесмена. Однако банк отказался предоставлять информацию, ссылаясь на банковскую тайну. Теперь налоговики решили привлечь к административной ответственности уже банк. И их поддерживали нижестоящие суды. А вот Верховный Суд задумался. При рассмотрении дела он отменил, что суды не оценили доводы банка о том, что запрашивать информацию, относящуюся к банковской тайне, можно только в рамках налогового контроля, а вот при привлечении к административной ответственности запрашивать сведения о счетах нельзя. В связи с этим дело было направлено на новое рассмотрение (Постановление от 15.08.2025 № 5-АД25-35-К2)
2. Взносы по адвокатам-инвалидам чернобыльцам
Чернобылец-инвалид со статусом адвоката возмутился, что ему приходится платить страховые взносы непонятно за что. С этими мыслями он обратился в Конституционный Суд. Однако Суд указал, что поскольку у адвокатов со статусами чернобыльца и инвалида есть возможность выбирать между страховой и государственной пенсией, они должны платить страховые взносы (Определение от 26 июня 2025 № 1760-О).
3. Налог на самозанятых при перепродаже цветов
Минфин России отмечает, что самозанятые могут торговать только собственными товарами. В этой связи если самозанятый торгует не выращенными в своем саду цветами, а перепродает чужие, то к полученным доходам налог на самозанятых не применяется (Письмо от 4 июля 2025 г. № 03-11-11/65245).
