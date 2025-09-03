НДС по запчастям, НДФЛ по спортивным занятиям в кредит, новые необлагаемые доходы в обзоре

И снова 3-е сентября
1. Новые необлагаемые доходы
Первым налоговым законопроектом в сентябре стал документ от депутатов Чукотки, которые предложили расширить перечень доходов, не учитываемых по налогу на прибыль, добавив в него субсидии на капительное строительство. В Пояснительной записке в качестве цели таких изменений указывается необходимость недопустить рост тарифов на электроэнергию при сооружении новых мощностей. Правда, пояснение составлено настолько путано и странно, что у многих закралось сомнение, а к этому ли законопроекту готовилась пояснительная записка (Законопроект № 1007691-8).
Депутат – не читатель, депутат – писатель (народная чукотская поговорка)
2. НДС по импортным запчастям
Верховный Суд разбирался в ситуации, когда российская организация безвозмездно получила от иностранного поставщика взамен бракованных деталей новые запчасти. При этом уплата НДС при ввозе была осуществлена российской организацией. Налоговики посчитали, что оснований для вычета (возмещения) уплаченного НДС нет, поскольку получателю деталей этот НДС не предъявлялся и вообще отсутствует облагаемая налогом операция. Однако Верховный Суд такую позицию не принял, указав, что все условия для вычета (возмещения) соблюдены: детали используются в облагаемых НДС операциях и поставлены на учет, источник для возмещения сформирован (Определение от 21.08.2025 № 301-ЭС25-3037).
3. НДФЛ при занятии спортом в кредит
Оказывается, кто-то для занятий спортом берет кредит. Прямо скажем, как финансовая стратегия – так себе, но есть и положительная сторона – можно получить социальный вычет по НДФЛ. Во всяком случае, как указывает Минфин, заемный характер средств, использованных на приобретение физкультурных услуг, не мешает получить налоговый вычет (Письмо от 16 мая 2025 г. № 03-04-05/48020).
О спорт, ты – кредит
