НДС по запчастям, НДФЛ по спортивным занятиям в кредит, новые необлагаемые доходы в обзоре

2. НДС по импортным запчастям

Верховный Суд разбирался в ситуации, когда российская организация безвозмездно получила от иностранного поставщика взамен бракованных деталей новые запчасти. При этом уплата НДС при ввозе была осуществлена российской организацией. Налоговики посчитали, что оснований для вычета (возмещения) уплаченного НДС нет, поскольку получателю деталей этот НДС не предъявлялся и вообще отсутствует облагаемая налогом операция. Однако Верховный Суд такую позицию не принял, указав, что все условия для вычета (возмещения) соблюдены: детали используются в облагаемых НДС операциях и поставлены на учет, источник для возмещения сформирован (Определение от 21.08.2025 № 301-ЭС25-3037).