Налоги Папы Римского, обложение спален и могил в международном обзоре

Обзор международных событий в налоговой сфере за август 2025
Рост налога на туристов
Налоги на отдых опять растут. Но не у нас. На этот раз в Греции решили значительно повысить круизный сбор. Так, до конца сентября плата за высадку в портах на островах Миконос и Санторини составит 20 евро.
Налоговые проблемы Папы Римского
У Папы Римского снова проблемы. Сначала главный по католикам жаловался на недостаток средств в Ватикане (это мы разбирали в заметке «Налоги Ватикана»). Но тут новая напасть – обнаружилось (внезапно), что нынешний Папа Римский Лев XIV – это гражданин США. А у них там с налогами все строго – со всех доходов в американскую казну нужно платить денежку. Даже если ты в Америке не живешь десятки лет. Кроме того, отчетность подавать нужно. А Папе Римскому ничего этого не хочется – потому что не папское это дело налоги платить. Да и доходы его – это вовсе и не его, а Ватикана. Короче, сейчас в США кумекают, как бы своего Папу Римского от налогов освободить. Может, что и придумают.
Налог на толстых мертвецов
Все мы прекрасно знаем, что лишний вес не полезен для здоровья. Но оказывается, он вреден и после смерти. Так, в Вулверхэмптоне (город такой в Англии) повысили на 20% стоимость погребения, если ширина могилы будет 6 футов вместо стандартных 5 футов (фут равен 0,3048 м). Такое повышения сразу же назвали «налогом на жирных». Власти заявили, что повышение цен связано с ростом уровня ожирения в городе, где треть населения страдает ожирением, в то время как в среднем по стране этот показатель составляет чуть более четверти.
Налог на спальни
В Австралии предложили повысить налог для тех, у кого в доме пустуют спальни. Это стало результатом исследования, которое показало, что чуть более чем в 60 % домов живут один или два человека, но более чем в трёх четвертях домов есть три и более спален. Налог может побудить людей переехать в жильё меньшего размера и устранить несоответствие. Правда, эта идея рядовых австралийцев не вдохновила. Одни сетуют на размеры жилья: они такие маленькие, что дополнительные „спальни“ на самом деле служат просто местом для хранения вещей, потому что больше некуда их положить. Другие указывают, что свободная комната для гостей, приезжающих издалека.
Налоговые новости за август 2025
