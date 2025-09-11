Налоги Папы Римского, обложение спален и могил в международном обзоре

Налоговые проблемы Папы Римского

У Папы Римского снова проблемы. Сначала главный по католикам жаловался на недостаток средств в Ватикане (это мы разбирали в заметке «Налоги Ватикана»). Но тут новая напасть – обнаружилось (внезапно), что нынешний Папа Римский Лев XIV – это гражданин США. А у них там с налогами все строго – со всех доходов в американскую казну нужно платить денежку. Даже если ты в Америке не живешь десятки лет. Кроме того, отчетность подавать нужно. А Папе Римскому ничего этого не хочется – потому что не папское это дело налоги платить. Да и доходы его – это вовсе и не его, а Ватикана. Короче, сейчас в США кумекают, как бы своего Папу Римского от налогов освободить. Может, что и придумают.