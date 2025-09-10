Снижение НДС по продуктам, НДФЛ при отмене дарения, НПД при аренде нежилых помещений в обзоре

Анализ отдельных налоговых событий можно посмотреть:

1. Налог на самозанятых при аренде нежилых помещений

В Госдуме хотят расширить возможности самозанятых, сняв запрет на применение налога на самозанятых к доходам от сдачи в аренду нежилых помещений. Но Правительство выступает против, так как опасается, что это приведет к налоговым схемам, когда арендные помещения начнут массово оформлять на самозанятых, чтобы сэкономить на налогах (Законопроект № 1010973-8).

2. Снижение НДС до нуля

В борьбе за электорат депутаты продолжают плодить популистские предложения. На это раз они захотели облагодетельствовать покупателей, снизив НДС на продукты (молоко, мясо, яйца и т.д.) до 5%. Более того, при высокой инфляции, по задумке авторов, НДС вообще должен обнуляться. Депутаты полагают, что все эти игры с НДС позволят снизить цены. Правда, Правительство, абсолютно резонно замечает, что снижение НДС на рост цен особо не влияет, поэтому цели законопроекта достигнуты не будут (Законопроект № 1011590-8).

3. НДФЛ при отмене дарения квартиры

Минфин России рассмотрел последствия по НДФЛ при отмене дарения. Отмечается, что дарителю, который отменил дарение и перерегистрировал на себя подаренный объект, придется в целях НДФЛ заново исчислять срок владения недвижимостью. Иначе говоря, предыдущий срок владения учитывать нельзя (Письмо от 8 июля 2025 г. № 03-04-05/67956).

