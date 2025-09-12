Пенсия самозанятых, НДФЛ при займе акций, День российского налогоплательщика в обзоре

3. День российского налогоплательщика

В России есть день работников налоговых органов (отмечают 21 ноября). А вот дня налогоплательщиков нет. А ведь это парадокс, поскольку не будь налогоплательщиков, не было бы и налоговиков. В Новгородской области, озаботились этой несправедливостью и решили восполнить пробел, учредив в рамках своего субъекта День налогоплательщика – отмечать будут 16 июля.

Считаю, что праздник должен быть всероссийским. А то как повышать налоги так все «за», а как поблагодарить налогоплательщиков за их терпение и добросовестность, так никого не допросишься.