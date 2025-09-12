Пенсия самозанятых, НДФЛ при займе акций, День российского налогоплательщика в обзоре

Анализ отдельных налоговых событий можно посмотреть:
1. НДФЛ при займе ценных бумаг
В Госдуме предложили не прерывать срок владения ценными бумагами, если физическое лицо будет отдавать их в займ. Соответственно, это улучшает положение налогоплательщиков, у которых становится больше возможностей в дальнейшем продать ценные бумаги без уплаты НДФЛ. Кроме того, улучшаются условия по реализации акций высокотехнологичных компаний. С учетом того, что Правительство поддерживает инициативу, скоро эти предложения появятся в Налоговом кодексе (Законопроект № 1014168-8).
2. Пенсия самозанятых
Соцфонд решил рассказать, как самозанятым стать пенсионерами. Для этого естественно надо платить. Так, самозанятые могут добровольно уплачивать страховые взносы, что позволит им накапливать необходимый стаж и пенсионный коэффициент. Минимальный платеж в год (в 2025) должен быть 59 241 руб. Другие подробности можно найти на сайте СФР.
3. День российского налогоплательщика
В России есть день работников налоговых органов (отмечают 21 ноября). А вот дня налогоплательщиков нет. А ведь это парадокс, поскольку не будь налогоплательщиков, не было бы и налоговиков. В Новгородской области, озаботились этой несправедливостью и решили восполнить пробел, учредив в рамках своего субъекта День налогоплательщика – отмечать будут 16 июля.
Считаю, что праздник должен быть всероссийским. А то как повышать налоги так все «за», а как поблагодарить налогоплательщиков за их терпение и добросовестность, так никого не допросишься.
