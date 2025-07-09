Обзор поправок в НК 2025/2026: ЕСН, НДФЛ, налог на прибыль, УСН, взносы

С выигрышей от участия в азартных играх, проводимых в букмекерской конторе и тотализаторе, НДФЛ будут удерживать налоговые агенты при любом размере дохода.

Уточнят порядок применения сведений о кадастровой стоимости недвижимости в случае образования объекта в течение года (для целей применения коэффициента 0,7 для дохода от продажи).

При загранкомандировках с сотрудников не будут удерживать НДФЛ за оформление полиса ДМС, если он требуется для въезда в другую страну.

Освободят от НДФЛ доходы в виде возмещения виновным лицом стоимости утраченного имущества в случаях, предусмотренных законом.

Пропишут, что этот минимальный срок владения недвижимостью для целей НДФЛ с ее продажи должен быть непрерывным.

Доход от дарения всех ценных бумаг не подпадет под льготу по НДФЛ (если даритель – не родственник).

Уточнят норму про освобождение от НДФЛ дохода от продажи жилья семей с 2 и более детьми. Будут учитывать взрослых недееспособных детей и еще неродившихся. Подробнее об этом — тут.

Лимит дохода для применения стандартного налогового вычета на детей будут считать только по основной налоговой базе.

Уточнят норму про имущественный вычет при продаже имущества, ранее использовавшегося в бизнесе.

Пропишут, что освобождение от НДФЛ при 5-летнем владении долей в ООО не применяется для случаев выхода из ООО.

Сдавать 3-НДФЛ надо будет и в том случае, если налоговый агент частично не удержал налог.