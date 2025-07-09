Обзор поправок в НК 2025/2026: ЕСН, НДФЛ, налог на прибыль, УСН, взносы

Что случилось
ЕНП/ЕНС
Отменят ЕНП-уведомления на имущественные налоги бизнеса, которые начисляют по сообщениям из ИФНС. Подробнее об этом – тут.
Введут предварительные ЕНП-уведомления на НДФЛ и страховые взносы. Подробнее об этом – тут.
Запретят переводить деньги на чужой ЕНС, на котором нет налоговых долгов. Перечислять тоже. Подробнее об этот – тут.
Заявление о зачете на чужой ЕНС через личный кабинет ИП можно будет подать только с квалифицированной электронной подписью.
Налоги, уплаченные со спецсчета от компании-исполнителя по ГОЗ, то вернуть их можно будет только на этот же спецсчет.
НДФЛ
С выигрышей от участия в азартных играх, проводимых в букмекерской конторе и тотализаторе, НДФЛ будут удерживать налоговые агенты при любом размере дохода.
Уточнят порядок применения сведений о кадастровой стоимости недвижимости в случае образования объекта в течение года (для целей применения коэффициента 0,7 для дохода от продажи).
При загранкомандировках с сотрудников не будут удерживать НДФЛ за оформление полиса ДМС, если он требуется для въезда в другую страну.
Освободят от НДФЛ доходы в виде возмещения виновным лицом стоимости утраченного имущества в случаях, предусмотренных законом.
Пропишут, что этот минимальный срок владения недвижимостью для целей НДФЛ с ее продажи должен быть непрерывным.
Доход от дарения всех ценных бумаг не подпадет под льготу по НДФЛ (если даритель – не родственник).
Уточнят норму про освобождение от НДФЛ дохода от продажи жилья семей с 2 и более детьми. Будут учитывать взрослых недееспособных детей и еще неродившихся. Подробнее об этом — тут.
Лимит дохода для применения стандартного налогового вычета на детей будут считать только по основной налоговой базе.
Уточнят норму про имущественный вычет при продаже имущества, ранее использовавшегося в бизнесе.
Пропишут, что освобождение от НДФЛ при 5-летнем владении долей в ООО не применяется для случаев выхода из ООО.
Сдавать 3-НДФЛ надо будет и в том случае, если налоговый агент частично не удержал налог.
Пропишут порядок определения расходов на приобретение доли в ООО в случае, если она приобретена в результате реорганизации другой организации.
Подробно поправки в НК по НДФЛ мы разбирали тут.
Налог на прибыль
Уточнили, что налогооблагаемого дохода не будет, если обязанность принять бесплатное имущество обусловлена региональными законами или нормативными актами Правительства.
Имущество, приобретенное за счет бюджетных средств целевого финансирования, надо будет амортизировать.
Учитывать расходы на ПО с коэффициентом 2 можно будет только при условии, что по лицензионному соглашению не предусмотрена возможность передачи права на ПО другим лицам.
50-процентное ограничение по уменьшению налоговой базы на убытки прошлых лет продлят до 31.12.2030.
Расширят перечень доходов личных фондов, которые идут в долю 90% (для льготной ставки налога на прибыль).
Федеральный инвестиционный вычет сможет применять любая компания из одной группы с той, что осуществляла капвложения.
Декларацию по налогу на прибыль надо будет сдавать только по месту «головы».
Подробно поправки в НК по налогу на прибыль мы разбирали тут.
УСН
На УСН можно будет учесть в расходах имущество, безвозмездно переданное воинским частям на СВО.
Можно будет учитывать расходы не только на создание и приобретение нематериальных активов, но и на их достройку и модернизацию.
Если организация не учла расходы на оплаченные товары в период УСН, то потом их можно будет учесть при переходе на ОСНО.
Пропишут право адвокатов вести бизнес на УСН.
Подробно поправки в НК по УСН мы разбирали тут.
ПСН
При изменении физпоказателей, указанных в патенте, ИП сможет подать заявление на получение нового патента взамен ранее выданного.
Имущественные налоги
Срок уплаты налога на имущество организаций по кадастровой стоимости, транспортного и земельного налога будет на месяц позже.
Исчисление авансовых платежей по имущественным налогам организаций будут делать налоговики и ежеквартально направлять сообщения с суммой налогов.
Уточняют норму о льготе по транспортному налогу для сельхозпроизводителей.
Утверждать региональный кадастровый перечень имущества будут не до 1 января, а до 20 января текущего года.
Уточнят определение объекта бытового обслуживания для целей обложения налогом по кадастровой стоимости.
Подробно поправки в НК по имущественным налогам мы разбирали тут.
Фиксированные взносы
Пропишут, что взносы 1% на УСН и ЕСХН надо считать с разницы между доходами и расходами. При этом из расходов надо вычесть взносы ИП (по аналогии с ИП на ОСНО). Об этом читайте тут.
Уточнят, что ИП-адвокаты платят фиксированные взносы в одинарном размере. О этом мы рассказывали тут.
Адвокаты-ИП на АУСН будут платить только взносы 1% от адвокатской деятельности. Подробнее об этом — тут.
Уточнят норму по освобождению от фиксированных взносов во время военной службы в части срока контракта.
Подробно поправки в НК по фиксированным взносам мы разбирали тут.
Страховые взносы
Уточнят норму освобождения от взносов выплат и безвозмездного имущества для контрактников. Срок контракта не будет иметь значения.
IT-компании смогут применять пониженный тариф начиная с 1-го числа месяца, в котором получена аккредитация. Аналогично и для радиоэлектронщиков (с месяца включения в реестр).
IT-компании с госучастием смогут применять пониженный тариф с 1-го числа месяца, в котором доля участия РФ составила менее 50%.
Подробно поправки в НК по страховым взносам мы разбирали тут.
Туристический налог
Для целей турналога будут учитывать проживание при санаторно-курортном лечении, которое оформляется путевками.
Региональные власти смогут дифференцировать ставку по сезонности (кварталам, месяцам) и типам средства размещения.
Сдавать уведомление о выборе ИФНС для сдачи декларации надо будет только в одну выбранную ИФНС.
Подробно поправки в НК по фиксированным взносам мы разбирали тут.
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