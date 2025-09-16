ТОП-3 споров по налогам за август 2025

Полезные налоги

Верховный Суд рассмотрел дело, в котором налоги помогли гражданину выиграть дело о праве на землю. А история такая – физическое лицо в далеком 1997 получило земельный участок, на котором построило дом. Но все прекрасно помнят, какая тогда творилась неразбериха с оформлением земли. Поэтому право собственности на землю оформлено не были и информация о принадлежности участка в реестре недвижимости отсутствовала. Решил гражданин официально оформить свои права на спорный участок и подал иск о признании права собственности. Но суды, посмотрев, что никаких документов нет, решили, что прав гражданин на участок не имеет, и в требованиях отказали. И только Верховный Суд обратил внимание, что гражданин платил земельный налог по участку. А раз так, то у налогового органа должны быть сведения о правах лица на землю. В этой связи дело было направлено на второй круг (Определение от 8 июля 2025 г. № 4-КГ25-34-К1).