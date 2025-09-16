ТОП-3 споров по налогам за август 2025

Рассматриваются интересные судебные споры, связанные с налогами
Телеграм: https://t.me/Taxruss
Полезные налоги
Верховный Суд рассмотрел дело, в котором налоги помогли гражданину выиграть дело о праве на землю. А история такая – физическое лицо в далеком 1997 получило земельный участок, на котором построило дом. Но все прекрасно помнят, какая тогда творилась неразбериха с оформлением земли. Поэтому право собственности на землю оформлено не были и информация о принадлежности участка в реестре недвижимости отсутствовала. Решил гражданин официально оформить свои права на спорный участок и подал иск о признании права собственности. Но суды, посмотрев, что никаких документов нет, решили, что прав гражданин на участок не имеет, и в требованиях отказали. И только Верховный Суд обратил внимание, что гражданин платил земельный налог по участку. А раз так, то у налогового органа должны быть сведения о правах лица на землю. В этой связи дело было направлено на второй круг (Определение от 8 июля 2025 г. № 4-КГ25-34-К1).
НДФЛ в схемах с самозанятыми
Верховный Суд вновь решил повторить позицию о последствиях маскировки трудовых отношений под гражданско-правовые с использованием самозанятых. Отмечается, что при установлении трудовых отношений с самозанятыми налоговому агенту (работодателю) придется заплатить НДФЛ со всех выплат самозанятым. При этом НДФЛ нельзя будет уменьшить на суммы НПД, которые самозанятые уплачивали самостоятельно. Также Верховный Суд обращается внимание, что налоговый штраф для налогового агента также будет рассчитываться с полной суммы НДФЛ (Определение СКЭС ВС РФ от 08.08.2025 № 310-ЭС24-24050).
НДФЛ при недействительности сделки банкрота
Налоговики захотели получить НДФЛ в ситуации, когда сделка физического лица, объявленного банкротом, признается недействительной. Они полагали, что поскольку денежные средства, полученные банкротом, не возвращаются покупателю, а поступают в конкурсную массу, то можно говорить о наличии у банкрота дохода, который облагается НДФЛ. Однако Верховный Суд с этим не согласился. Было отмечено, что физическое лицо-банкрот никакой экономической выгоды в описанной ситуации не имеет, а значит, отсутствуют основания для уплаты НДФЛ (Кассационное определение от 23.07.2025 № 53-КАД25-3-К8).
Налоговые новости за август 2025
События за сентябрь 2025
НДС и НДФЛ по золотым вкладам, туристический налог по жилью - ссылка
Начать дискуссию