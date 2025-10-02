Обложение инвалидов-чернобыльцев, раздел налоговых долгов супругов в обзоре налоговых споров

Рассматриваются интересные налоговые споры
Практика Высших Судов по налогам за сентябрь 2025
НДС по импортным запчастям
Верховный Суд разбирался в ситуации, когда российская организация безвозмездно получила от иностранного поставщика взамен бракованных деталей новые запчасти. При этом уплата НДС при ввозе была осуществлена российской организацией. Налоговики посчитали, что оснований для вычета (возмещения) уплаченного НДС нет, поскольку получателю деталей этот НДС не предъявлялся и вообще отсутствует облагаемая налогом операция. Однако Верховный Суд такую позицию не принял, указав, что все условия для вычета (возмещения) соблюдены: детали используются в облагаемых НДС операциях и поставлены на учет, источник для возмещения сформирован (Определение от 21.08.2025 № 301-ЭС25-3037).
Спор за банковскую тайну
Любопытный спор между банком и налоговиками рассмотрел Верховный Суд. Так, налоговики захотели прижучить предпринимателя, который занимался бизнесом без регистрации. Для привлечения его к административной ответственности был направлен запрос в банк о предоставлении выписки и другой информации по счетам в отношении этого подпольного бизнесмена. Однако банк отказался предоставлять информацию, ссылаясь на банковскую тайну. Теперь налоговики решили привлечь к административной ответственности уже банк. И их поддерживали нижестоящие суды. А вот Верховный Суд задумался. При рассмотрении дела он отменил, что суды не оценили доводы банка о том, что запрашивать информацию, относящуюся к банковской тайне, можно только в рамках налогового контроля, а вот при привлечении к административной ответственности запрашивать сведения о счетах нельзя. В связи с этим дело было направлено на новое рассмотрение (Постановление от 15.08.2025 № 5-АД25-35-К2)
Взносы по адвокатам-инвалидам чернобыльцам
Чернобылец-инвалид со статусом адвоката возмутился, что ему приходится платить страховые взносы непонятно за что. С этими мыслями он обратился в Конституционный Суд. Однако Суд указал, что поскольку у адвокатов со статусами чернобыльца и инвалида есть возможность выбирать между страховой и государственной пенсией, они должны платить страховые взносы (Определение от 26 июня 2025 № 1760-О).
Налоговые долги при разводе
Развелся как-то один предприниматель и решил, что раз имущество у супругов было общим, то и долги должны быть такими же. Поэтому обратился в суд, чтобы признать свой налоговый долг общим и возложить на бывшую супругу половину расходов по его уплате. Но суды, включая Верховный Суд, такие требования не поддержали, указав на то, что налоговый долг – это личный долг предпринимателя, поэтому пусть он сам с ним и разбирается (Определение от 26 августа 2025 № 91-КГ25-3-К3).
