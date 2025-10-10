Обзор: повышение налогов, эксперимент над самозанятыми, налоговые споры в Верховном Суде

Телеграм: https://t.me/Taxruss

1. Эксперимент над самозанятыми

Не везет последнее время самозанятым. То хотят совсем отменить применяемый ими налоговый режим, то новые эксперименты над ними ставят. На этот раз Правительство хочет завлечь самозанятых в систему страхования от временной нетрудоспособности. Благо пока все это на добровольных началах. Самозанятым предлагают уплачивать ежемесячный взнос в размере от 1 344 до 1 920 рублей. За это они смогут получать пособие по временной нетрудоспособности (Законопроект № 1036780-8).

Очевидно, что Правительство хочет отработать механизм сбора взносов с самозанятых. Ну а затем, по окончании эксперимента, который рассчитан до конца 2028 (хотя есть подозрение, что завершат его раньше), самозанятых обложат обязательными взносами.

2. Обзор налоговых споров

Верховный Суд опубликовал третий обзор своих решений по разным категориям дел. Есть там отдельное местечко и для налоговых споров. В обзор включены дела об учете субсидий за недружественные действия западных стран, а также о привлечении к ответственности за налоговые схемы с участием самозанятых. Ну а кто читает мои обзоры, прекрасно с этими делами знакомы.

3. Повышение налогов

Любопытно, что действия наших властей в экономической сфере мало чем отличаются от мероприятий в «развитых демократиях Запада». Так, Банк Англии отказался снижать процентные ставки из-за опасений роста инфляции, которая и так в полный рост шагает в их стране. А вот канцлер казначейства (проще говоря, Министр Финансов) Рэйчел Ривз стала говорить, что повышение налогов становится неизбежностью. Самое веселое, что в качестве предвыборного лозунга ее партия использовала обещание не повышать налоги.