Льготы и освобождения от судебной пошлины, истребования документов при камералке в обзоре

1. Льгота ветеранов по пошлине
Верховный Суд освежил свои разъяснения по правам и обязанностям военнослужащих, которые изложены в Постановлении № 8. Затронуты там и льготы, установленные в Налоговом кодексе. Отмечается, что ветераны, защищая свои права, не должны платить судебную пошлину (Постановление от 28.10.2025 № 21).
2. Истребование документов при камералке
Верховный суд решил разобраться в давнем вопросе, а можно ли истребовать документы при камеральной проверке. Эта проблема возникла в связи с отчетностью налогового агента, сдавшего расчет 6-НДФЛ. Налоговая заметила, что уж слишком много компенсаций выплатила организация своим работникам – возникли подозрения, что в реальности это замаскированные вознаграждения работникам, которые должны облагаться НДФЛ. Для прояснения ситуации были запрошены документы. Но организация их представлять отказалась, сославшись на то, что в рамках камеральной проверки документы не истребуются. Любопытно, что эта позиция нашла одобрение в окружном суде, но рассыпалась в Верховном. Судебная коллегия отметила, что если налоговики сомневаются в достоверности данных, отраженных в отчетности, то они всегда могут запросить документы. Камеральная форма налогового контроля не препятствует такому запросу (Определение от 30.10.2025 № 309-ЭС25-6656).
3. Освобождение от судебной пошлины
Очередная проблема освобождения от судебной пошлины дошла до Конституционного Суда. Так, гражданка спорила в судах общей юрисдикции. При этом все нижестоящие суды удовлетворяли ее ходатайства об освобождении от госпошлины. А вот Верховный Суд освобождать ее от судебной пошлины не стал. Это гражданку возмутило. Как так, подумала она, – одни и те же обстоятельства (а именно ее плачевное имущественное положение) оцениваются по-разному. С этим горем она пошла в Конституционный Суд. Суд не стал придумывать, что-то новое, а воспроизвел ранее высказанную позицию, что если физическое лицо получало освобождение от уплаты госпошлины, то отказ в таком освобождении в вышестоящих судах может быть мотивирован изменением материального положения заявителя либо недостоверностью ранее сообщенных им сведений (Определение от 30.09.2025 № 2188-О).
