Льготы и освобождения от судебной пошлины, истребования документов при камералке в обзоре

3. Освобождение от судебной пошлины

Очередная проблема освобождения от судебной пошлины дошла до Конституционного Суда. Так, гражданка спорила в судах общей юрисдикции. При этом все нижестоящие суды удовлетворяли ее ходатайства об освобождении от госпошлины. А вот Верховный Суд освобождать ее от судебной пошлины не стал. Это гражданку возмутило. Как так, подумала она, – одни и те же обстоятельства (а именно ее плачевное имущественное положение) оцениваются по-разному. С этим горем она пошла в Конституционный Суд. Суд не стал придумывать, что-то новое, а воспроизвел ранее высказанную позицию, что если физическое лицо получало освобождение от уплаты госпошлины, то отказ в таком освобождении в вышестоящих судах может быть мотивирован изменением материального положения заявителя либо недостоверностью ранее сообщенных им сведений (Определение от 30.09.2025 № 2188-О).