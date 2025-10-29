Отмена налога по ипотеке, обложение улиток, налог при продаже имущества банкрота в обзоре

Анализ отдельных налоговых событий можно посмотреть:
1. Отмена налога по ипотеке
Депутаты решили, что платить налог с квартиры, которая в ипотеке, очень накладно. Поэтому предлагают освободить владельцев ипотечного жилья (которое у них единственное) от налога на имущество. Правительство, правда, с такой льготой не согласно, указывая на то, что пусть освобождение вводят местные, а не федеральные власти. К слову, в пояснительной записке к этому законопроекту был приведет очень веселый расчет, который показывает, что депутаты и математика живут в разных мирах (Законопроект № 1053772-8).
2. Налог при продаже имущества банкрота
В кои-то веке Верховный Суд решил затронуть налоговые вопросы. Так, арбитражный управляющий банкрота распродал его имущество, а декларацию подать и налог (в сумме всего-то 150 млн.) заплатить забыл. Налоговая возмутилась и захотела взыскать это сумму с управляющего в качестве убытков. Удивительно, но нижестоящие суды налоговиков не поддержали, считая, что они были не расторопны и не принимали принудительных мер по взысканию. Спасать честь налоговиков и интересы бюджета вызвался Верховный Суд, который указал, что непринятие мер принудительного взыскания налогов не освобождает управляющего от возложенных на него обязанностей, в том числе по уплате налогов. Поэтому денюжки в бюджет ему занести придется (Определение от 22 октября 2025 № 305-ЭС25-6799).
3. Налог на слизняков
Помните, как нам рассказывали, какие они все на западе законопослушные. Но вот от налогов любят уклоняться, только в путь. На это раз яркий пример из старушки Англии. Там есть правило, что если недвижимость пустует, то налог платит собственник, если она сдается в аренду, то арендатор. Но есть льгота, что если недвижимость арендуется для сельского хозяйства, то она освобождается от налога. Что же придумали эти хитрецы. Пустующие офисные помещения стали сдавать под разведение улиток (они же слизняки). В итоге, такие помещения стали признаваться фермами по разведению улиток. При проверках обнаружилось следующее, что в помещение просто заносили коробку с улитками. Так, в офисном здании стоимостью 32 миллиона фунтов стерлингов недалеко от Гайд-парка в центре Лондона была обнаружена дюжина коробок с улитками. В здании стоимостью 5,4 млн. фунтов стерлингов в Ливерпуле в запечатанных коробках, оставленных на полу, было всего две улитки. На вопрос о том, почему так мало улиток, компания ответила: «количество улиток в ящике было сведено к минимуму, чтобы избежать «каннибализма, группового секса и улиточных оргий».
"улиточные оргии" спасли от налога на имущество, инспектор просто умер со смеха и не смог выписать требование