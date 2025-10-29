Отмена налога по ипотеке, обложение улиток, налог при продаже имущества банкрота в обзоре

3. Налог на слизняков

Помните, как нам рассказывали, какие они все на западе законопослушные. Но вот от налогов любят уклоняться, только в путь. На это раз яркий пример из старушки Англии. Там есть правило, что если недвижимость пустует, то налог платит собственник, если она сдается в аренду, то арендатор. Но есть льгота, что если недвижимость арендуется для сельского хозяйства, то она освобождается от налога. Что же придумали эти хитрецы. Пустующие офисные помещения стали сдавать под разведение улиток (они же слизняки). В итоге, такие помещения стали признаваться фермами по разведению улиток. При проверках обнаружилось следующее, что в помещение просто заносили коробку с улитками. Так, в офисном здании стоимостью 32 миллиона фунтов стерлингов недалеко от Гайд-парка в центре Лондона была обнаружена дюжина коробок с улитками. В здании стоимостью 5,4 млн. фунтов стерлингов в Ливерпуле в запечатанных коробках, оставленных на полу, было всего две улитки. На вопрос о том, почему так мало улиток, компания ответила: «количество улиток в ящике было сведено к минимуму, чтобы избежать «каннибализма, группового секса и улиточных оргий».