Взыскание убытков с налоговиков, замена имущественного на соцвычет, влияние НДС на цену договора в практике Высших судов

Под конец года разошлись Высшие суды страны. Поэтому ловите новую порцию важных выводов по налоговым и околоналоговым вопросам.
Верховный Суд рассмотрел проблему заявления вычетов в налоговой декларации по НДФЛ. Так, Налогоплательщик заявил в декларации по НДФЛ имущественные и социальные вычеты. И получалось, что у него налоговая база обнулялась. Но тут Налогоплательщик вспомнил, что он еще оплачивал обучение детей. Поэтому он решил переиграть ситуацию в более выгодную для себя сторону, а именно, часть имущественного вычета заменить на социальный. Почему это выгодно? Дело в том, что имущественный вычет, например, при приобретении жилья можно переносить на следующие периоды. А вот социальные вычеты можно применять только в одном периоде, а значит, их надо быстрее заявлять. Однако налоговики отказали Налогоплательщику в уточнении сумм вычетов, поскольку уже был возврат НДФЛ. При этом такую позицию поддерживает Минфин.
Собственно Налогоплательщик и пошел в Верховный Суд оспаривать разъяснения Минфина. Самое интересное, что Минюст поддержал его в этом деле, указывая, что минфиновское толкование не основано на Налоговом кодексе.
А вот Верховный Суд пришел к выводу, что Минфин и Налоговики правильно трактуют налоговые нормы. В общем, опять счет не в пользу налогоплательщиков (Решение от 28 октября 2025 № АКПИ25-693).
2. Взыскание убытков с Налоговиков
Сейчас будут сложно. Решил налогоплательщик получить вычет НДС в заявительном порядке. Ну и как водится, представил декларацию и банковскую гарантию. Как известно, за все нужно платить – то есть за банковскую гарантию. При этом размер расходов зависел от срока, в течение которого она действовала, а срок, в свою очередь, зависит от извещения, направляемого в банк налоговиками. И вот как раз с этим извещением Налоговый орган затянул. В связи с этим Налогоплательщик заплатил за банковскую гарантию больше, чем хотел. Поэтому пошел он в суд за взысканием убытков. И нижестоящие суды его поддержали.
Но главный защитник налоговиков и бюджетных денег Верховный Суд решил, что нижестоящие инстанции поспешили. Было указано, что надо еще разобраться, кто виноват и что делать. Ведь Налогоплательщик мог сам прекратить действие банковской гарантии, но сидел сложа руки. Короче, дело направлено на новое рассмотрение (Определение от 21 ноября 2025 № 303-ЭС25-6217).
3. Последствия изменения НДС
Конституционный Суд затронул важную проблему влияния налоговых изменений на гражданские отношения. Так, у сторон был долгосрочный договор, операции по которому не облагались НДС. Но после очередных изменений в НК РФ освобождение было отменено. Возник вопрос, нужно ли увеличивать цену на сумму НДС. Естественно, что продавец выступал за то, что нужно, а покупатель был против. В рамках арбитражного спора победил продавец.
И тут покупатель пошел искать счастье у конституционного правосудия. И не прогадал. Конституционный Суд посчитал, что в законодательстве отсутствуют надлежащие нормы, устанавливающие последствия для гражданских отношений в связи с изменением налогового законодательства. Поэтому Госдуме нужно устранить данную лакуну. А пока думцы думают, как это сделать, риски должны делиться между продавцом и покупателем поровну (Постановление от 25.11.2025 № 41-П).
