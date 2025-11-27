Взыскание убытков с налоговиков, замена имущественного на соцвычет, влияние НДС на цену договора в практике Высших судов

1. Замена имущественного вычета на социальный

Верховный Суд рассмотрел проблему заявления вычетов в налоговой декларации по НДФЛ. Так, Налогоплательщик заявил в декларации по НДФЛ имущественные и социальные вычеты. И получалось, что у него налоговая база обнулялась. Но тут Налогоплательщик вспомнил, что он еще оплачивал обучение детей. Поэтому он решил переиграть ситуацию в более выгодную для себя сторону, а именно, часть имущественного вычета заменить на социальный. Почему это выгодно? Дело в том, что имущественный вычет, например, при приобретении жилья можно переносить на следующие периоды. А вот социальные вычеты можно применять только в одном периоде, а значит, их надо быстрее заявлять. Однако налоговики отказали Налогоплательщику в уточнении сумм вычетов, поскольку уже был возврат НДФЛ. При этом такую позицию поддерживает Минфин.

Собственно Налогоплательщик и пошел в Верховный Суд оспаривать разъяснения Минфина. Самое интересное, что Минюст поддержал его в этом деле, указывая, что минфиновское толкование не основано на Налоговом кодексе.

А вот Верховный Суд пришел к выводу, что Минфин и Налоговики правильно трактуют налоговые нормы. В общем, опять счет не в пользу налогоплательщиков (Решение от 28 октября 2025 № АКПИ25-693).