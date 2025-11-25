Обзор практики Верховного Суда: НДС и арест в банкротстве, НДФЛ по земле под домом

Анализ отдельных налоговых событий можно посмотреть:

Верховный Суд решил порадовать нас интересными налоговыми и околоналоговыми спорами. Давайте их рассмотрим.

1. Арест при банкротстве

Верховный Суд опять всех запутал с последствиями налогового ареста в банкротстве. Так, Президиум заявил, что в силу ареста у налоговиков возникает право залогового кредитора. Но еще летом Судебная коллегия в деле Инзенский завод высказалась в том духе, что в банкротстве все аресты снимаются, а значит, никаких залоговых прав такие аресты налоговым органам не предоставляют (Определение от 11.07.2025 № 306-ЭС24-23083(2)). Видимо, вывод по Инзенскому заводу теперь не работает (Президиум от 19.11.2025).

2. НДФЛ при отсутствии регистрации земли под домом

Налогоплательщик получил от отца в собственность долю в жилом доме в 1997 году. Проблема заключается, в том, что право собственности на долю земли под домом он зарегистрировал лишь в 2019. Через два года налогоплательщик стал полноценным хозяином дома и участка под ним, поэтому продал их. Налоговая посчитала, что доход, связанный со стоимостью участка под домом, должен облагаться НДФЛ, так как не прошел минимальный срок владения для продажи без НДФЛ. Налогоплательщик же полагал, что срок владения участком нужно считать с 1997 года, поскольку земля должна следовать судьбе дома, а раз дом был в собственности, то и земля была в его собственности. Но Верховный Суд встал на сторону налоговой инспекции. Было указано, что правило о следовании участка за судьбой дома означает предоставление собственнику дома права зарегистрировать собственность на землю под домом. Соответственно, в любом случае право собственности на землю возникает с момента регистрации и именно с даты регистрации отсчитывается срок владения землей, а не с даты приобретения в собственность дома. В общем, не затягивайте и регистрируйте все вовремя (Кассационное определение от 24 октября 2025 № 89-КАД25-6-К7).

3. НДС в банкротстве

Очередное запутанное НДС-дело, осложненное банкротством, рассмотрел Верховный Суд. При этом тут важно учесть хронологию. Так, арендодателя постигло несчастье – он оказался банкротом. Арендатор посчитал, что банкроты НДС не платят, а значит, арендную плату нужно уменьшить на НДС. Но в 2023 суды ему в этом отказали. Арендатор логично решил, что раз НДС остается в арендной плате, то арендодатель-банкрот должен ему выставлять счета-фактуры для получения вычета по НДС. И в том же 2023 году арендатору через суд удалось заставить арендодателя выставлять счета-фактуры. Но арендодатель опять перестал их выставлять. И снова в новом споре нижестоящие суды поддержали арендатора в его стремлении получать от арендодателя счета-фактуры. Но тут дело передали в Верховный Суд, который сказал, что в соответствии с НК РФ операции с банкротом НДС не облагаются, а значит, счета-фактуры выставляться не должен. Короче, вычета НДС арендатору не видать, а НДС в цене платить придется (Определение от 18.11.2025 № 305-ЭС25-6082).

Какое дело больше всего понравилось?

События за ноябрь 2025